Tramway de Casablanca: un individu condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir volontairement perturbé le service

Dans un communiqué, Casa Transports annonce la condamnation à 18 mois de prison ferme d’un individu ayant volontairement provoqué l’arrêt d’exploitation du tramway de Casablanca le 1er mai 2025. Le mis en cause devra également s’acquitter de 20.000 dirhams de dommages et intérêts.

Cette décision judiciaire s’inscrit dans une série de sanctions fermes prises contre les atteintes au bon fonctionnement du réseau de transport en commun de la métropole. L’établissement rappelle qu’un cas similaire survenu en février 2024 avait déjà donné lieu à une condamnation identique: 18 mois de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. En juin 2024, un acte de vandalisme visant un véhicule du Busway s’était également soldé par une peine de 18 mois de prison et une amende de 50.000 dirhams.

La lutte contre les comportements nuisibles se poursuit. Le 14 juillet 2025, un revendeur illégal de tickets a été condamné par le tribunal correctionnel de Casablanca à 3 mois de prison ferme et au versement de 10.000 dirhams de dommages et intérêts.

Deux autres décisions judiciaires ont récemment concerné des faits de vandalisme ciblant les distributeurs automatiques de titres de transport. Dans la première affaire, un mineur impliqué dans la dégradation de matériel a été contraint de verser 15.000 dirhams de dommages. Dans la seconde, un adulte a été condamné à 6 mois de prison ferme, avec la même somme de réparation.

«La sécurité, le confort et la qualité de service pour les voyageurs restent notre priorité absolue. Nous nous engageons à maintenir un haut niveau de vigilance et de réactivité afin de garantir à chaque passager une expérience de transport fiable et sereine. Pour le confort et la tranquillité de tous, toute atteinte au bon fonctionnement du réseau fera systématiquement l’objet de poursuites judiciaires fermes», affirme Casa Transports dans son communiqué.

Depuis 2024, plus d’une trentaine d’interpellations ont été enregistrées et plus de 20 jugements ont été prononcés contre des individus ayant commis des actes de vandalisme, revendu illégalement des tickets, agressé du personnel en service ou entravé le bon fonctionnement du réseau de transport public à Casablanca.