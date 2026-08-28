Trafic de drogue: un Français visé par un mandat d’arrêt international interpellé à Marrakech

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé hier, jeudi 27 août, un ressortissant français âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le suspect a été arrêté à Marrakech. Les opérations de vérification dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ont révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge, émise à la demande du Bureau central national de Paris, pour son implication présumée dans un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue entre l’Espagne et la France.

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Le mis en cause a été placé en garde à vue conformément aux instructions du parquet compétent. En parallèle, le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue français de cette arrestation, dans le cadre de la procédure d’extradition.