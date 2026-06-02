Trafic aérien perturbé en Belgique: annulation des vols RAM reliant Casablanca et Tanger à Bruxelles

Selon nos informations, deux rotations de la compagnie nationale marocaine ont été annulées ce mardi entre Casablanca et Bruxelles, dans les deux sens. Les passagers concernés ont été informés d’une situation qualifiée de force majeure, la fermeture temporaire de l’espace aérien rendant toute opération impossible.

Les perturbations concernent également la liaison entre Tanger et Bruxelles, également touchée dans les deux sens, aggravant l’impact sur les voyageurs entre le Maroc et la Belgique.

À l’origine de ces désagréments, une grève qualifiée de «sauvage» car déclenchée sans préavis. Ce type de mouvement social ne permet ni aux autorités ni aux compagnies aériennes d’anticiper les ajustements nécessaires, notamment la reprogrammation des vols ou l’information préalable des passagers.

Lire aussi : Royal Air Maroc s’apprête à accueillir un nouveau Boeing 737 MAX 8

Dans la nuit de lundi à mardi, une première suspension du trafic aérien avait déjà été observée entre 2h30 et 7h du matin. L’espace aérien belge avait été totalement fermé durant cette période, aucun décollage ni atterrissage n’étant autorisé dans les aéroports du pays.

La situation s’est encore aggravée dans la journée. Selon la presse belge, une nouvelle suspension du trafic aérien a été programmée à partir de 14h, pouvant se prolonger jusqu’à 21h. Cette décision intervient dans un contexte de tensions internes autour de la réorganisation du contrôle aérien en Belgique.

L’organisme européen Eurocontrol a également évoqué une interruption quasi totale du trafic aérien belge sur cette plage horaire, confirmant l’ampleur des perturbations.

❗️ Update: unannounced strike at #skeyes on June 2nd 2026:

👉All flights to/from #BrusselsAirport between 2pm-7pm are unfortunately cancelled by airlines. Please do not come to the airport in this case.

👉Flights scheduled between 7pm-9pm will be delayed until after 9pm if… pic.twitter.com/jAs5h4CZsF — Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 2, 2026

Cette paralysie temporaire du ciel belge a provoqué des perturbations en cascade dans plusieurs aéroports, en particulier ceux reliant Bruxelles aux grandes plateformes internationales. Les compagnies aériennes, dont la RAM, se sont vues contraintes d’annuler certaines rotations, invoquant des circonstances indépendantes de leur volonté.

Pour les passagers, la situation devrait rester évolutive dans les prochaines heures, en fonction de l’évolution du mouvement social et des décisions des autorités belges de l’aviation civile.