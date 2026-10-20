Tests rapides en pharmacie: Gigalab conclut un accord avec les syndicats de pharmaciens

Les représentants des syndicats de pharmaciens lors de leur visite de l’unité industrielle de Gigalab à Had Soualem.

Spécialisée dans le développement et la fabrication de tests de diagnostic rapide, l’entreprise marocaine Gigalab a accueilli, dans son unité industrielle de Had Soualem, les représentants de plus de 60 syndicats affiliés à la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM), venus de différentes régions du Royaume.

La rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat visant à promouvoir les tests rapides fabriqués au Maroc et utilisés en officine.

Signature de la convention de partenariat entre Gigalab et la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM).

Cette convention prévoit également des actions de formation des pharmaciens, de sensibilisation au dépistage des maladies infectieuses et de prévention de proximité. La visite a par ailleurs permis aux participants de découvrir les capacités industrielles et technologiques du laboratoire, ainsi que ses activités de production de tests destinés au dépistage de plusieurs maladies infectieuses.

Quatre axes de coopération

La convention s’articule autour de quatre axes. Le premier porte sur la promotion des tests rapides en pharmacie, notamment ceux fabriqués au Maroc, dans le respect de la réglementation en vigueur et des compétences légalement reconnues aux pharmaciens.

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Le deuxième concerne la sensibilisation aux maladies infectieuses et la promotion du dépistage, afin de favoriser une détection précoce et d’orienter les personnes concernées vers les professionnels de santé compétents.

Le troisième axe prévoit la formation des pharmaciens aux caractéristiques des tests, à leurs indications, à leurs conditions d’utilisation, à leurs limites et à l’interprétation des résultats. Le quatrième vise à renforcer la prévention de proximité en mobilisant le réseau officinal pour informer et accompagner les citoyens.

«Le pharmacien est le professionnel de santé de proximité par excellence. Ce partenariat lui fournit la formation et des solutions marocaines pour mieux informer, prévenir et orienter les citoyens», souligne Mounir Tadlaoui, secrétaire général de la FNSPM.

La production locale au cœur du partenariat

Fondée en 2007, Gigalab développe et fabrique des tests de diagnostic rapide ainsi que des solutions destinées au diagnostic et au contrôle microbiologique.

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Implantée à Had Soualem, l’entreprise s’inscrit dans le développement d’une industrie biomédicale nationale destinée à répondre aux besoins du système de santé marocain et à se développer sur les marchés africains et internationaux.

Pour le laboratoire, le rapprochement avec les pharmaciens vise à associer la production nationale aux actions de prévention et de dépistage menées auprès des citoyens.

«La souveraineté sanitaire ne se construit pas uniquement dans les usines: elle se construit également sur le terrain, grâce à la mobilisation des professionnels de santé et à une culture renforcée de la prévention et du dépistage», affirme Karim Zaher, PDG de Gigalab.

L’accord établit ainsi un cadre de coopération entre Gigalab et les pharmaciens, allant de la promotion des tests rapides fabriqués localement à la formation des professionnels et à la sensibilisation des citoyens au dépistage des maladies infectieuses.