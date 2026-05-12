Economie

Gitex Future Health: Gigalab mise sur le diagnostic in vitro pour renforcer la souveraineté sanitaire marocaine

VidéoLa société Gigalab a pris part à la première édition du Gitex Future Health, organisée du 4 au 6 mai à la Foire internationale de Casablanca. Pour l’occasion, l’entreprise a exposé ses solutions de diagnostic in vitro ainsi que ses dispositifs médicaux de nouvelle génération. Cette participation a permis à Gigalab de mettre en avant sa gamme de tests rapides multiplex destinés au dépistage simultané de plusieurs pathogènes, tout en consolidant ses échanges avec des partenaires institutionnels et industriels potentiels. L’objectif affiché: contribuer au renforcement de la souveraineté sanitaire et des capacités nationales en matière de biotechnologies médicales.

Par La Rédaction
Le 12/05/2026 à 18h06
#Gigalab#tests rapides#tests multiplex#Gitex Future Health#Foire Internationale de Casablanca#Santé

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