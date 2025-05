GIGALAB, fer de lance de la souveraineté sanitaire marocaine

Par sa capacité d’innovation, son ancrage industriel local et son engagement sociétal, le Laboratoire GIGALAB s’impose comme un acteur stratégique de la santé publique au Maroc et au-delà.

À l’heure où la souveraineté sanitaire est devenue une priorité nationale, le Laboratoire GIGALAB incarne avec force l’ambition marocaine de développer une industrie biomédicale résiliente, innovante et tournée vers l’Afrique. Fondé par l’immunologiste visionnaire Karim Zaher, GIGALAB s’illustre comme une référence dans la fabrication de dispositifs médicaux et de tests de diagnostic rapides, en phase avec les standards internationaux les plus exigeants.

Le premier test rapide VIH «Made in Morocco»

Dernière avancée majeure: le lancement du test GLD HIV-1+2, premier test rapide de dépistage du VIH conçu, produit et autorisé au Maroc. Validé par la Direction des Médicaments et de Pharmacie (devenue Agence Marocaine des Médicaments et Produits de Santé) en octobre 2024, ce test repose sur une technologie d’immunochromatographie qualitative à lecture visuelle, détectant simultanément les anticorps contre le VIH-1 et le VIH-2 avec une sensibilité et une spécificité très élevées.

Déjà approuvé par le Centre de virologie des maladies tropicales de Rabat, il répond aux exigences des instances internationales. Sa production locale garantit une disponibilité continue sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones reculées, souvent en marge des circuits classiques de diagnostic.

Une capacité industrielle stratégique

L’unité de production de GIGALAB, implantée depuis 2021 à Had Soualem, au sud de Casablanca, s’étend sur plus de 2 200 m². Initialement centrée sur les tests Covid-19 (RT-PCR et antigéniques), elle a su rapidement se diversifier. Aujourd’hui, GIGALAB est en mesure de produire jusqu’à un million de tests VIH par mois, tout en fabriquant une dizaine d’autres tests rapides pour pathologies majeures (hépatite B, paludisme, la variole de singe, etc.) ainsi que des milieux de culture prêt à l’emploi pour le control microbiologique des produits agroalimentaire, pharmaceutique et liquides biologiques médicales.

Ce modèle industriel intégré s’inscrit pleinement dans les objectifs de résilience nationale, avec une vision africaine affirmée. Le continent, particulièrement touché par le VIH, représente un marché stratégique pour le test GLD HIV-1+2, d’autant que de nombreux programmes internationaux (ONUSIDA, PEPFAR, Fonds mondial, etc.) soutiennent les campagnes de dépistage dans la région.

Partenariats pour l’innovation et l’impact

GIGALAB ne se contente pas de produire localement. L’entreprise s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue, concrétisée notamment par un partenariat stratégique avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et la Santé, visant à co-développer une nouvelle génération de tests de diagnostic, plus accessibles, plus rapides et encore plus adaptés aux réalités africaines.

Ce positionnement est le fruit de la vision de Karim Zaher, également président du Club d’Affaires Maroc-Corée du Sud au sein de l’ASMEX, qui œuvre à renforcer les ponts technologiques et industriels entre le Maroc et les écosystèmes innovants asiatiques.

Un acteur de santé publique engagé

Le lancement du test GLD HIV-1+2 s’inscrit aussi dans une mission sociétale forte: rendre le dépistage plus accessible et briser les tabous encore tenaces autour du VIH au Maroc. Si les campagnes de sensibilisation progressent, notamment grâce aux ONG, aux CHU, aux centres ALCS et aux caravanes de dépistage, des obstacles subsistent : stigmatisation, inégalités territoriales, méconnaissance.

En rendant disponibles des outils de diagnostic rapides, fiables et peu coûteux, GIGALAB contribue à faire du dépistage un réflexe de santé publique, et participe à normaliser l’accès au diagnostic, dans une logique de prévention et de traitement plus précoce.