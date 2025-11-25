Test GLD Strep A: le bon réflexe pour protéger votre santé et lutter contre l’usage abusif des antibiotiques

Avec l’arrivée de l’hiver, les pharyngites se font plus fréquentes. Maux de gorge, fièvre légère ou sensations de fatigue incitent souvent à consulter ou à demander spontanément un antibiotique. Pourtant, la majorité de ces infections sont d’origine virale et ne nécessitent aucun traitement antibiotique. Jaafar Heikel, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé, rappelle que «l’antibiotique ne se prescrit que s’il y a une infection bactérienne, à streptocoque ou autre. La plupart des pharyngites sont virales, donc l’antibiotique ne sert à rien». Au-delà de son inefficacité dans ce cas, la prescription injustifiée entraîne une dépense inutile et favorise l’émergence de résistances bactériennes.

Le Test GLD Strep A, distribué par le laboratoire Gigalab, apporte une réponse simple et accessible à cette problématique. Il s’agit d’un test rapide de détection de l’antigène du streptocoque du groupe A, réalisable à domicile à partir d’un prélèvement pharyngé. Basé sur une technologie immunochromatographique (une méthode de test permettant de détecter une maladie en déposant un échantillon contenant un analyte sur une bandelette réactive), il fournit un résultat qualitatif en dix à quinze minutes. Grâce à ce diagnostic réalisé chez soi, le patient peut ensuite consulter son médecin avec un résultat clair, permettant d’orienter la décision thérapeutique.

Le kit contient tout le matériel nécessaire: notice d’utilisation, écouvillon pharyngé, solutions réactives, bouchon compte-gouttes, cassette de test et tube de traitement. La procédure consiste à préparer le tube avec les solutions, effectuer le prélèvement au fond de la gorge sur les zones douloureuses ou irritées à l’aide de l’écouvillon, puis à introduire celui-ci dans le tube pour mélange. Quelques gouttes de la solution sont déposées sur la cassette et le résultat est lisible entre dix et quinze minutes après application.

Le Test GLD Strep A permet ainsi d’éviter le recours injustifié aux antibiotiques et d’assurer une prise en charge adaptée dès les premiers symptômes. Comme le souligne Jaafar Heikel, «il n’y a pas toujours besoin d’un antibiotique». Le fait de se tester avant de consulter permet au patient d’être orienté de manière pertinente et de ne recourir à un traitement antibiotique que si cela est réellement nécessaire.

Disponible dès maintenant en pharmacie, ce test à usage domestique constitue un geste responsable, simple et rapide. Avant de demander un antibiotique, il est désormais possible de commencer par se tester.