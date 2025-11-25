Economie

Test GLD Strep A: le bon réflexe pour protéger votre santé et lutter contre l’usage abusif des antibiotiques

Le Test GLD Strep A, réalisable à domicile, détecte l'antigène du streptocoque du groupe A pour éviter la prise d'antibiotiques inutile. (Photo d'illustration)

Face à la recrudescence des maux de gorge en période hivernale, le Test GLD Strep A, désormais disponible en pharmacie, permet de réaliser chez soi un diagnostic rapide de l’infection à streptocoque du groupe A. En dix à quinze minutes, il aide à déterminer si une antibiothérapie est réellement nécessaire, évitant ainsi les traitements inutiles et contribuant à la préservation de l’efficacité des antibiotiques.

Par La Rédaction
Le 25/11/2025 à 15h50

Avec l’arrivée de l’hiver, les pharyngites se font plus fréquentes. Maux de gorge, fièvre légère ou sensations de fatigue incitent souvent à consulter ou à demander spontanément un antibiotique. Pourtant, la majorité de ces infections sont d’origine virale et ne nécessitent aucun traitement antibiotique. Jaafar Heikel, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé, rappelle que «l’antibiotique ne se prescrit que s’il y a une infection bactérienne, à streptocoque ou autre. La plupart des pharyngites sont virales, donc l’antibiotique ne sert à rien». Au-delà de son inefficacité dans ce cas, la prescription injustifiée entraîne une dépense inutile et favorise l’émergence de résistances bactériennes.

Le Test GLD Strep A, distribué par le laboratoire Gigalab, apporte une réponse simple et accessible à cette problématique. Il s’agit d’un test rapide de détection de l’antigène du streptocoque du groupe A, réalisable à domicile à partir d’un prélèvement pharyngé. Basé sur une technologie immunochromatographique (une méthode de test permettant de détecter une maladie en déposant un échantillon contenant un analyte sur une bandelette réactive), il fournit un résultat qualitatif en dix à quinze minutes. Grâce à ce diagnostic réalisé chez soi, le patient peut ensuite consulter son médecin avec un résultat clair, permettant d’orienter la décision thérapeutique.

Lire aussi : Polémique sur les marchés du médicament: le volume des contrats de Pharmaprom a explosé en 2025, selon Bouanou

Le kit contient tout le matériel nécessaire: notice d’utilisation, écouvillon pharyngé, solutions réactives, bouchon compte-gouttes, cassette de test et tube de traitement. La procédure consiste à préparer le tube avec les solutions, effectuer le prélèvement au fond de la gorge sur les zones douloureuses ou irritées à l’aide de l’écouvillon, puis à introduire celui-ci dans le tube pour mélange. Quelques gouttes de la solution sont déposées sur la cassette et le résultat est lisible entre dix et quinze minutes après application.

Le Test GLD Strep A permet ainsi d’éviter le recours injustifié aux antibiotiques et d’assurer une prise en charge adaptée dès les premiers symptômes. Comme le souligne Jaafar Heikel, «il n’y a pas toujours besoin d’un antibiotique». Le fait de se tester avant de consulter permet au patient d’être orienté de manière pertinente et de ne recourir à un traitement antibiotique que si cela est réellement nécessaire.

Disponible dès maintenant en pharmacie, ce test à usage domestique constitue un geste responsable, simple et rapide. Avant de demander un antibiotique, il est désormais possible de commencer par se tester.

Par La Rédaction
Le 25/11/2025 à 15h50
#médicaments#Maladie#pharmacie#Maroc#Santé

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agir contre la neurofibromatose de type 1: l’urgence d’un diagnostic précoce et d’une meilleure prise en charge

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

UA–UE: le sévère diagnostic de la jeunesse africaine sur un partenariat déséquilibré

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Gaz hilarant: une drogue récréative aux effets dévastateurs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Accouchement dans un tramway à Rabat: les clarifications du ministère de la Santé

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
3
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
4
Boualem Sansal en liberté
5
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
6
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
7
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
8
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
Revues de presse

Voir plus