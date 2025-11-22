Accouchement dans un tramway à Rabat: les clarifications du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a apporté, samedi, des précisions sur l’incident tragique survenu mercredi matin dans le tramway de Rabat, où une femme a donné naissance à un enfant décédé. Le ministère confirme avoir ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes des faits. Il a formellement démenti les témoignages relayés en ligne qui affirmaient que la patiente avait été refoulée de l’hôpital Moulay Abdellah de Salé.

Selon les conclusions préliminaires des investigations, aucune trace du passage de la femme n’a été retrouvée à l’hôpital Moulay Abdellah de Salé. Les registres d’accueil, les enregistrements des caméras de surveillance ainsi que les déclarations du personnel de sécurité démentent le passage de cette femme au sein de l’établissement.

D’après les informations recueillies sur place, l’accouchement de cette femme aurait débuté alors qu’elle se trouvait dans une rame de tramway à Rabat. Elle a été victime d’un important saignement, nécessitant l’intervention rapide des équipes de la Protection civile. Celles-ci ont procédé à son évacuation vers la maternité Souissi, où elle a bénéficié d’un examen médical, des soins nécessaires et d’une mise sous surveillance.

Les médecins ont constaté que le nourrisson était décédé au moment de l’intervention. Les premiers éléments de l’enquête révèlent par ailleurs que la femme souffre depuis un certain temps de troubles psychiques. Elle a été transférée et admise à l’hôpital psychiatrique Ar-Razi afin de recevoir un suivi approprié.

Le ministère a exprimé son profond regret et présenté ses condoléances à la famille. Il assure traiter ce type d’incident avec un haut niveau de responsabilité et de transparence, en veillant à fournir des informations fiables au public et à prévenir toute confusion ou interprétation erronée.