Economie

SIAM 2026: Gigalab mise sur l’innovation en microbiologie

VidéoÀ l’occasion du SIAM 2026 à Meknès, Gigalab met en avant son expertise dans les solutions de microbiologie pour l’agroalimentaire. Fondée en 2007, l’entreprise accompagne laboratoires et établissements de santé, tout en développant une activité industrielle. Elle présente au SIAM notamment ses milieux de culture prêts à l’emploi ainsi qu’un nouveau test de détection des antibiotiques dans le lait. Cette innovation vise à sécuriser la chaîne de production et à lutter contre l’antibiorésistance, en phase avec l’approche One Health.

Par Contenu de marque
Le 22/04/2026 à 18h14
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#Gigalab#SIAM 2026#microbiologie#Agroalimentaire#innovation

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