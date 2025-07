Tanger: des cafés de luxe fermés pour produits avariés en pleine saison estivale

Une commission mixte a procédé, ce dimanche 6 juillet, à la fermeture de plusieurs cafés haut de gamme situés dans le quartier Iberia, en plein centre de Tanger, après la découverte de denrées alimentaires périmées, dont du lait et du café avariés, ainsi que d’autres produits stockés dans des conditions ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur.

La commission comprenait des membres du service des affaires économiques de la wilaya de Tanger, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ainsi que des représentants des autorités locales.

Cette action s’inscrit dans le cadre de visites d’inspection inopinées visant plusieurs établissements classés, aussi bien sur la corniche de Tanger qu’au centre-ville, afin de vérifier leur conformité aux règles strictes d’hygiène liées au stockage et à la préparation des aliments.

Des sources officielles, interrogées par Le360, indiquent que les autorités sont déterminées à prendre des mesures fermes contre les établissements qui ne respectent pas les normes de sécurité alimentaire. Des avertissements immédiats ont été adressés aux gérants concernés, accompagnés de la menace de fermeture pouvant dépasser trois mois en cas de récidive, et ce, jusqu’à régularisation de leur situation et correction des infractions constatées.

Connue médiatiquement sous le nom de «Campagne des normes sanitaires», cette initiative s’inscrit dans un effort visant à protéger la santé des consommateurs et à renforcer la confiance dans la qualité des produits servis, notamment face à l’augmentation du nombre de visiteurs nationaux et étrangers durant l’été.

Alors que certains professionnels estiment être ciblés par cette campagne, des sources officielles ont réfuté ces accusations, affirmant que les contrôles concernent tous les cafés et restaurants, sans exception, y compris les établissements de restauration rapide. Le principe appliqué est clair: «contrôle pour tous, sanction en fonction des infractions».

La campagne devrait se poursuivre quotidiennement, avec un suivi rigoureux sur le terrain, dans le but d’améliorer la qualité des services du secteur et de garantir la sécurité des aliments et boissons servis à la clientèle.