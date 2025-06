Après 130 ans d’existence, l’adieu au plus vieux bidonville de Casablanca

C’est l’effervescence dans le Douar Bouih à Aïn Sbâa. Et pour cause, quelque cinq-cents habitats insalubres –ou «berraka»- formant le plus gros du plus vieux bidonville de Casablanca, seront démolis ce vendredi, annonce le quotidien Assabah dans son édition du 20 juin. Le reste du bidonville, situé tout près d’un grand et célèbre centre commercial, sera démoli dans les tout prochains jours.

Les autorités administratives ont cette fois-ci décidé de passer à l’acte et établi un agenda de démolitions en vertu d’un accord signé avec les représentants des habitants, à l’issue de nombreuses réunions tenues avec le gouverneur de Hay Mohammadi. En vertu de cet accord, il était même programmé que les opérations de démolition commencent en mars dernier, mais des raisons techniques, et surtout sociales, ont retardé la mise en œuvre de cet agenda.

Mais ce vendredi 20 juin semble bien être le jour J, puisque le caïd, le pacha et les auxiliaires d’autorité se sont rendus sur les lieux mercredi dernier et ont demandé aux habitants de démonter tous les compteurs d’eau et d’électricité avant le 20 juin. Parallèlement, les autorités ont déjà mis en place des bulldozers pour passer à l’action le plus vite possible.

Assabah soulève des craintes de possibles protestations de la part de certains résidents, confrontés à l’opacité des procédures de relogement dans des appartements de nouveaux immeubles de la préfecture de Moulay Rachid-Sidi Othmane.

Selon un militant associatif contacté par Assabah, Said Tikiaouine, également membre d’un comité de dialogue et de vigilance à Douar Bouih, les autorités administratives ont programmé la démolition d’une grande partie du bidonville dès le début de l’année, mais cette opération a connu des retards successifs, suite à de nombreux imprévus.

Il a précisé que les habitants de ce douar, qui est le plus ancien de Casablanca puisque sa création remonte à plus de 130 ans, ont bénéficié du programme de relogement établi en leur faveur par le ministère de l’Intérieur au mois d’août 2024. Ils font ainsi partie des 62.000 familles du Grand Casablanca qui doivent disposer d’un appartement décent à l’horizon 2027.

Seul bémol, Said Tikiaouine estime que les habitants du douar concerné n’ont aucune idée du délai avant leur relogement.