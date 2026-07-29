Sécurité routière: les sacs de livraison Glovo numérotés pour responsabiliser les comportements

Alors que les deux-roues se multiplient sur les grands axes urbains pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité et de livraison de proximité, la sécurité sur la route devient une priorité absolue. C’est dans cette logique que s’inscrit le déploiement de sacs de livraison munis d’un numéro d’identification de grand format, lancé par Glovo Maroc dans le cadre de son Initiative Glovo 2030 pour la sécurité routière, menée en partenariat avec l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Au total, 10.000 sacs doivent être progressivement mis en circulation au cours du second semestre 2026.

Le principe est simple: rendre les sacs plus facilement identifiables afin d’encourager une conduite plus responsable et de faciliter le traitement des situations signalées. Lorsqu’un comportement à risque est signalé, le numéro visible permet aux équipes concernées de vérifier les éléments disponibles, d’identifier le compte associé et, si nécessaire, d’engager une action adaptée.

Pour Glovo Maroc, cette mesure s’inscrit dans une démarche de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement. Elle ne vise pas à stigmatiser une catégorie d’usagers, mais à contribuer à une meilleure organisation des pratiques dans l’espace public, en tenant compte de la place croissante des services de livraison dans le quotidien des Marocains.

«Le contexte marocain est particulier. Les enjeux liés à la sécurité routière, notamment pour les deux-roues, constituent un véritable défi collectif», déclare Hamza Naciri Bennani, directeur général de Glovo Maroc. «Avec des milliers de partenaires livreurs présents chaque jour dans les rues du Royaume, nous avons décidé de faire de cette question une priorité stratégique», ajoute-t-il.

Le directeur général rappelle que cette première mesure s’inscrit dans un plan plus large, élaboré avec la NARSA. «Il était essentiel pour nous de construire cette démarche avec les autorités compétentes, afin de nous appuyer sur leur expertise et de développer des actions adaptées aux réalités du terrain marocain», poursuit-il.

Au-delà de la numérotation visible des sacs, l’Initiative Glovo 2030 pour la sécurité routière repose sur six mesures complémentaires. Elle prévoit notamment la mise en place d’un canal WhatsApp dédié aux signalements, le déploiement d’équipes d’agents de conformité sur le terrain, d’outils technologiques de détection de certains comportements à risque, d’actions de formation et de sensibilisation, ainsi qu’un score de sécurité destiné à évaluer le profil des partenaires livreurs.

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Pour Ghali Bennis, responsable sécurité routière et conformité chez Glovo Maroc, la visibilité du numéro constitue d’abord un levier d’organisation et de responsabilisation. «Lorsqu’un sac est identifiable, le compte auquel il est associé peut être retrouvé plus facilement en cas de signalement. Cela permet un traitement plus efficace des situations qui nous sont remontées», explique-t-il.

Le dispositif ne repose toutefois pas uniquement sur l’identification. «Les sacs numérotés ne changent pas, à eux seuls, les comportements. Ils s’inscrivent dans un ensemble de mesures qui permettent ensuite d’engager des actions adaptées, qu’il s’agisse de sensibilisation, de formation ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures plus fermes», précise-t-il.

Selon lui, cette approche peut également bénéficier aux partenaires livreurs eux-mêmes. En s’appuyant sur des faits concrets, les situations peuvent être appréciées de manière plus objective, dans un cadre plus clair pour les livreurs qui respectent les règles et adoptent une conduite responsable.

Sur le terrain, la mesure est plutôt bien accueillie par les partenaires livreurs interrogés. Abderrahim estime qu’elle peut permettre de mieux distinguer les livreurs qui adoptent une conduite responsable de ceux qui prennent davantage de risques sur la route. Un second livreur également interrogé partage cette lecture: selon lui, le fait d’être identifiable peut aussi renforcer la confiance avec les usagers de la route et améliorer l’image des livreurs qui exercent leur activité dans le respect des règles.