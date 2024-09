E-commerce: YouCan et Glovo s’associent pour lancer un service de livraison rapide au Maroc

YouCan et Glovo unissent leurs forces pour offrir un service de livraison rapide et pratique au Maroc. Ce partenariat, qui débutera à Casablanca avant de s’étendre à d’autres villes, cherche à rapprocher e-commerçants et clients en garantissant des livraisons intra-urbaines en moins d’une heure, couvrant une gamme de produits variée incluant la restauration, les cosmétiques et les articles de mode.

Fort de son expérience avec plus de 319.000 boutiques activées dans le monde et un volume brut de marchandises annuel (GMV) de plus d’un milliard de dollars, YouCan cherche à renforcer sa stratégie de développement en offrant à ses utilisateurs des outils avancés pour optimiser les délais et coûts de livraison et améliorer leurs chances de croissance.

«Avec YouCan Ship, nous proposons une expérience utilisateur qui permet aux e-commerçants de se concentrer sur la croissance de leur activité. Nous estimons que la startup a un rôle à jouer en prenant des initiatives et en répondant aux besoins de nos utilisateurs et clients», déclare Zouhir Bahij, co-fondateur et CEO de YouCan.

«Nous sommes fiers de nous associer à YouCan pour faciliter la transition vers le e-commerce au Maroc. Grâce à notre service «Glovo On Demand», les utilisateurs de YouCan pourront bénéficier d’une grande flexibilité, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier», exprime Hamza Naciri Bennani, general manager de Glovo App Morocco. «Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre engagement à soutenir les TPME au Maroc et à mettre à portée de main des citoyens marocains tout ce qui se trouve dans leur ville», ajoute-t-il.

Grâce à l’intégration de ses solutions logistiques avancées, YouCan est devenu un partenaire clé pour les entrepreneurs et commerçants souhaitant digitaliser leurs activités, qu’ils soient jeunes férus de technologie, retraités cherchant un complément de revenu, ou individus se lançant dans une nouvelle carrière.

Depuis sa création en 2020, YouCan a continuellement adapté ses pratiques aux tendances du marché mondial et maintenu une relation de proximité avec ses clients. À travers ce nouveau partenariat, la startup marocaine répond aux principaux paris du commerce en ligne: rapidité et fiabilité, pour se positionner en tant que leader régional de la vente en ligne dans un environnement compétitif et en constante évolution.