Temu, le géant mondial du e-commerce low cost, pose ses valises au Maroc

Temu, géant chinois du commerce en ligne créé en 2022, s’est discrètement installé depuis le 2 avril sur le marché marocain. C’est ce qu’indique le magazine Jeune Afrique, soulignant que dans les rues du Royaume ou sur l’internet marocain, aucune affiche ni annonce publicitaire n’acte son lancement dans le pays.

L’application appartient au chinois Pinduoduo (PDD). Cotée au Nasdaq à New York, la maison mère de Temu a engrangé 7,6 milliards d’euros de bénéfices en 2023 et un chiffre d’affaires de 31,7 milliards d’euros.

A Jeune Afrique, le groupe confirme cette implantation et indique mettre en relation les consommateurs et les fabricants grâce à un modèle de vente directe à partir de l’usine. Une ambition qui rappelle le modèle de son compatriote Alibaba, puisqu’il supprime d’office les différents intermédiaires dans la chaîne commerciale. Au passage, bien des économies.

«La plateforme de vente en ligne espère attirer les clients en mettant en avant son catalogue constitué d’une trentaine de catégories, contenant elles-mêmes autant de références. Une stratégie de diversification de l’offre qui devrait lui permettre de se faire rapidement connaître sur ce marché», lit-on. La promesse: des marchandises abordables.

Temu investit progressivement le continent africain, un marché de 1,4 milliard de consommateurs, après avoir conquis l’Europe en 2023. Il a déjà lancé son application en Afrique du Sud en janvier dernier et à l’Île Maurice en mars 2023.

Créé en 2015, Pinduoduo est le numéro un de la vente en ligne en Chine, son marché d’origine, qui compte près de 850 millions d’utilisateurs mensuels. Il aura fallu attendre 2022 pour que le groupe se lance à la conquête du monde avec Temu, son pendant international.

Cette enseigne est présente dans 60 pays et livre à travers six continents. Avec 50 millions de visiteurs par mois revendiqués aux États-Unis et presque 75 millions en Europe, «cette place de marché en ligne fait l’objet d’une attention particulière sur le continent européen, au regard de sa politique d’utilisation des données personnelles».