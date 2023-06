E-commerce: 7,9 milliards de dirhams de transactions au 1er trimestre 2023 au Maroc

Au premier trimestre de 2023, les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 7,9 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 2,9 milliards de dirhams. Il s’agit d’une progression de 29,8% en nombre et 32,3% en montant par rapport à la même période en 2022.

Le montant des transactions en ligne par cartes marocaines a progressé de 21,9% passant de 2 milliards de dirhams au premier trimestre de 2022 à 2,5 milliards de dirhams durant la même période en 2023. Les transactions par cartes étrangères ont progressé, quant à elles, de 197% en montant, passant de 128,7 millions de dirhams au premier trimestre de 2022 à 382,1 millions de dirhams durant la même période de cette année.

L’activité monétique globale en progression

L’activité monétique marocaine globale a connu une belle reprise durant le premier trimestre 2023. Ainsi, le volume global de l’activité a progressé de 16,6% par nombre d’opérations et de 18,4% en montant pour atteindre 114,5 milliards de dirhams.

À ce jour, 19,2 millions de cartes bancaires sont en circulation au Maroc, dont 543.000 nouvelles cartes émises durant les trois premiers mois de 2023. Plus de 14,6 millions des cartes en circulation intègrent la fonctionnalité du sans contact, précise le CMI.

Cette croissance est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label Mastercard (+4,7%), d’une progression modérée du nombre des cartes sous label Visa (+2,7%), d’une forte progression du nombre de cartes sous label co-badge CMI-Mastercard (+6,5%) et enfin d’une régression des cartes sous label CMI (-4,8%) et d’une stagnation des cartes privatives (+0,3%).

Stagnation du réseau GAB

Digitalisation impose, l’extension du réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) a stagné durant le premier trimestre de 2023, avec 8.154 GAB, en baisse de 0,1% par rapport à l’année dernière. Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.608 GAB, Marrakech avec 703 GAB, Rabat avec 675 GAB, Tanger avec 495 GAB, Agadir avec 451 GAB et Fès avec 410 GAB.

Le réseau GAB a réalisé, durant le premier trimestre 2023, 96,6 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de 10,8%, pour un montant global de 96,1 milliards de dirhams (+13,8%).