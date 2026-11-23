La Cour d’appel de Rabat a condamné à cinq ans de prison ferme un jeune inspecteur de police poursuivi pour la mort de sa fiancée.(Photo d'illustration). DR

Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 23 novembre, la Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Rabat a rendu sa décision, jeudi soir, dans l’affaire du jeune inspecteur de police poursuivi après la mort de sa fiancée. Âgée d’une vingtaine d’années, elle a été tuée d’une balle tirée de son arme de service, à l’intérieur de son logement à Salé Al Jadida. La Cour l’a condamné à cinq ans de prison ferme, après avoir requalifié les faits de meurtre avec préméditation à infraction résultant de l’erreur, de la négligence et du manquement.

Les faits remontent à novembre de l’an dernier. Salé Al Jadida avait alors été secouée par le décès d’une jeune femme née en 2005, atteinte par une balle du pistolet de service de son fiancé. Celui-ci, un jeune inspecteur de police originaire de Meknès, venait d’être affecté à la zone de sûreté de Salé Al Jadida.

Dès qu’elle a eu connaissance des faits, la police judiciaire a ouvert une enquête sous la supervision du parquet. La police scientifique et technique est intervenue pour les constatations nécessaires et les expertises balistiques. Le corps de la victime a été autopsié afin de déterminer la nature de la blessure et les causes du décès. Après la clôture de l’instruction, le juge d’instruction a renvoyé l’inspecteur devant la Chambre criminelle pour meurtre avec préméditation.

Les audiences ont été longues et marquées par des confrontations entre les parties. Plusieurs témoins ont été entendus, dont des collègues policiers de l’accusé et la mère de la victime, dont la déposition a constitué un moment marquant du procès. Le journal indique que la Cour avait ordonné qu’elle soit amenée par la force publique, après des absences répétées. Elle répondait ainsi à une demande de la défense, qui souhaitait la questionner directement sur la relation de sa fille avec l’accusé.

Toujours selon le journal, le procès a connu des rebondissements successifs. Ils sont survenus notamment après l’audition d’un inspecteur de police qui habitait avec l’accusé dans le logement où le drame s’est produit, et d’un officier de police principal affecté au secrétariat de la police judiciaire de la zone de sûreté de Salé Al Jadida. Tous deux ont été entendus pour éclairer les circonstances ayant précédé le tir.

Après avoir interrogé l’accusé, entendu les témoins et examiné les éléments du dossier, la Cour en a conclu que la balle était partie accidentellement de l’arme de service de l’inspecteur, balle qui avait atteint la jeune femme à la tête. La Cour a donc écarté l’accusation de meurtre, sur laquelle reposaient les poursuites initiales. Elle a retenu un tir non intentionnel, dû à des erreurs, à une négligence et à des manquements dans le maniement de l’arme de service.