Casablanca: un jeune de 22 ans arrêté pour meurtre sur fond de rivalité entre ultras

Les éléments de la police judiciaire du district de sûreté d’El Oulfa / Hay Hassani à Casablanca ont réussi, ce dimanche 8 novembre, à interpeller un individu âgé de 22 ans, aux antécédents judiciaires, soupçonné d’appartenir à des factions de supporters de football (ultras), pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’aide d’un objet contondant ayant entraîné la mort.

Les données de l’enquête indiquent qu’un groupe de personnes affiliées à des factions d’ultras s’est engagé dans un violent différend dans le quartier Riad El Ouafae à Casablanca. L’altercation a dégénéré lorsque l’une des victimes a subi une agression physique violente à l’aide d’un objet contondant, en l’occurrence une pierre, lui causant la mort avant son arrivée aux urgences.

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Les recherches et investigations de terrain ont permis d’identifier le principal suspect impliqué dans ces actes criminels, avant qu’il ne soit arrêté peu de temps après la commission de ce crime.

Le suspect interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances, des détails et des arrière-plans de cette affaire. Parallèlement, les opérations sécuritaires se poursuivent pour identifier et interpeller d’autres complices impliqués dans cet incident.