Salé: un supporter tué dans une rixe entre ultras

Deux supporters, qui seraient affiliés à une faction des supporters de l’équipe de football de l’AS FAR, ont tué, samedi dernier au quartier Cheikh Lamfadel à Salé, un jeune qui portait une écharpe de l’équipe de l’AS Salé. Ce meurtre a déclenché un état d’alerte au sein des services de sécurité dont une équipe a réussi à arrêter les deux présumés coupables âgés de 20 et de 22 ans, rapporte Assabah du mardi 30 avril.

Les deux suspects devaient été présentés ce lundi 29 avril devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat avant d’être déférés devant le juge d’instruction pour une enquête plus détaillée. Une source d’Assabah a indiqué que la victime se serait disputée avec des supporters de l’AS FAR avant que l’un d’eux ne se saisisse d’une bouteille en verre, de la casser et de s’en servir pour l’égorger.

Le jeune homme est décédé dès qu’il a été admis dans le service de réanimation de l’hôpital provincial Moulay Abdallah. La même source a indiqué que les services de sécurité qui se sont rendus sur les lieux du crime ont ratissé tout le quartier avant d’interpeller les deux mis en cause qui ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Le parquet a ordonné le transfert du corps du supporter de l’AS Salé à la morgue pour procéder à une autopsie. Les recherches préliminaires ont révélé que la victime aurait des antécédents judiciaires et qu’elle était en compagnie de deux autres individus au moment du drame. Les deux suspects ont déclaré aux enquêteurs qu’ils ont été agressés par la victime et ses deux compagnons qui sont recherchés activement par la police.

Après avoir procédé à l’autopsie du corps de la victime, la direction de l’hôpital l’a remis à sa famille pour procéder à son inhumation. Ce meurtre, relaie Assabah, a coïncidé avec le déroulement du match qui a opposé l’AS Salé au Chabab Atlas Khenifra (CAK) au titre de la 23 ème journée de la Botola Pro D2. Il faut rappeler que la ville de Salé a connu d’autres crimes et des évènements sanglants à cause des affrontements entre les factions des supporters de l’AS FAR et ceux de l’AS Salé. La dernière dispute en date a connu l’assassinat odieux d’un jeune supporter slaoui par des factions rivales dont le seul tort est d’avoir porté le maillot de son club.