Société

Revue du web. Affrontements entre ultras à Casablanca, la Toile s’indigne

La brigade de la police judiciaire du district de Sidi Bernoussi, à Casablanca, a diligenté lundi une enquête judiciaire, au sujet d’un groupe d’individus affilié à des supporters qui ont refusé d’obtempérer et exposé la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police à une menace sérieuse à l’aide d’armes blanches et de fumigènes.

Revue du webLa DGSN frappe fort dans les milieux ultras de football après de violents affrontements à Bernoussi; Hommage des internautes à Abdelaziz Benzakour, l’ancien médiateur du Royaume qui nous a quittés hier à l’âge de 80 ans; Les obsèques d’une chatte, organisées par une notable de Salé, font polémique. Round-up.

Par Nisrine Zaoui
Le 03/01/2024 à 17h54

Casablanca: la DGSN frappe fort dans les milieux ultras de football après de violents affrontements à Bernoussi.

🔴عاجل...تدخل الشرطة لمنع اصطدام عنيف بين فصائل "الترات" بالدار البيضاء يرسل مقدم شرطة وشخصين آخرين إلى المستشفى أفاد...

Publiée par ‎Safi Nichan آسفي نيشان‎ sur Lundi 1 janvier 2024

عاجل ‼️ حرب بين فصائل الالتراس الدارالبيضاء بعد تهجم جماهير الوداد على حي #البرنوصي الذي يقال انه تابع للجماهير...

Publiée par Asfar Public Tv sur Lundi 1 janvier 2024

#البرنوصي 😱😱الرصاااص الحي يلعلع بالحي والسبب بعض الجمهور الوداد البيضاوي يهجمون الرجاويون... من البيضاء استنفار أمني...

Publiée par Ali Elamrani Bnani sur Lundi 1 janvier 2024

حمزة بورزوق يخرج بالحقيقة مرة أخرى 🎙 البرنوصي معروف مافيهش الودادين اش طلع جمهور الوداد للبرنوصي ، حنا ولاد كازا و...

Publiée par Raja De Casablanca sur Mardi 2 janvier 2024

Hommage des internautes à Abdelaziz Benzakour, l’ancien médiateur du Royaume qui nous a quittés hier à l’âge de 80 ans.

حزين جدا لوفاة وسيط المملكة السابق (2011-2018)، النقيب عبد العزيز بنزاكور، شخصية مميزة ومؤثرة، نال حب واحترام كل من عرفه...

Publiée par Said Rachik sur Mardi 2 janvier 2024

بقلب مملوء بالحزن والاسي، تلقينا بومه الثلاثاء 2 يناير 2024 , خبر انتقال الى رحمة الله تعالى الرفيق العزيز الوطني الغيور...

Publiée par Naima Laadam sur Mardi 2 janvier 2024

وداعاً النقيب عبد العزيز بنزاكور بألم كبير نودع هذا المساء الاستاذ النقيب عبد العزيز بنزاكور أحد رجالات القانون و احد...

Publiée par Saida Mazou sur Mardi 2 janvier 2024

Les obsèques d’une chatte, organisées par une notable de Salé, font polémique.

عزاء قطة...باينة هذا السنة 2024داخلة مجهدة😎😎😎 ..... إبنة عمد سلا تقيم مراسيم عزاء لقطتها و أقامت العزاء وتم الدعاء للمرحومة...

Publiée par ‎الساقية نيوز‎ sur Mardi 2 janvier 2024

#لا والو غير....لحظة جنازة قطة بحضور "الطـلْبة" والفقهاء.... ابنة نائب عمدة مدينة سلا تقيم مراسيم عزاء...

Publiée par Bayrok Dbaili Zahra sur Mardi 2 janvier 2024

غرائب بداية 2024 .. 🔴المرحومة قطة ابنة عمدة سلا عليها شآبيب الرحمة ماتت وداروا ليها وليمة عزاء متختخة حضروا فيها الطلبة...

Publiée par Alae Bouzini sur Mardi 2 janvier 2024

في 2024 جنازة قطة 🙀 بمراسيم عزاء إنسان.. و بحضور الفقهاء لقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم على روحها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة. ما رأيـــــكم؟ إنا لله أَودي أ الرايس

Publiée par TimizaR TV 2 sur Mardi 2 janvier 2024
Par Nisrine Zaoui
Le 03/01/2024 à 17h54
#Hooliganisme#DGSN#décès#Salé

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