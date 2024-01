Revue du web. Affrontements entre ultras à Casablanca, la Toile s’indigne

La brigade de la police judiciaire du district de Sidi Bernoussi, à Casablanca, a diligenté lundi une enquête judiciaire, au sujet d’un groupe d’individus affilié à des supporters qui ont refusé d’obtempérer et exposé la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police à une menace sérieuse à l’aide d’armes blanches et de fumigènes.