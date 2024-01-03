Revue du web. Affrontements entre ultras à Casablanca, la Toile s’indigne

Casablanca: la DGSN frappe fort dans les milieux ultras de football après de violents affrontements à Bernoussi.
الدار البيضاء-البرنوصي..فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تعرض ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصران، لحروق متفاوتة الخطورة أثناء تحضيرهم مفرقعات وشهب اصطناعية تقليدية يشتبه في استخدامها في أعمال الشغب الرياضي. pic.twitter.com/UTVTGyolVa— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) August 4, 2021
🔴عاجل...تدخل الشرطة لمنع اصطدام عنيف بين فصائل "الترات" بالدار البيضاء يرسل مقدم شرطة وشخصين آخرين إلى المستشفى أفاد...Publiée par Safi Nichan آسفي نيشان sur Lundi 1 janvier 2024
عاجل ‼️ حرب بين فصائل الالتراس الدارالبيضاء بعد تهجم جماهير الوداد على حي #البرنوصي الذي يقال انه تابع للجماهير...Publiée par Asfar Public Tv sur Lundi 1 janvier 2024
#البرنوصي 😱😱الرصاااص الحي يلعلع بالحي والسبب بعض الجمهور الوداد البيضاوي يهجمون الرجاويون... من البيضاء استنفار أمني...Publiée par Ali Elamrani Bnani sur Lundi 1 janvier 2024
حمزة بورزوق يخرج بالحقيقة مرة أخرى 🎙 البرنوصي معروف مافيهش الودادين اش طلع جمهور الوداد للبرنوصي ، حنا ولاد كازا و...Publiée par Raja De Casablanca sur Mardi 2 janvier 2024
Hommage des internautes à Abdelaziz Benzakour, l’ancien médiateur du Royaume qui nous a quittés hier à l’âge de 80 ans.
Alors que l’ami Chammari a été enterré aujourd’hui même, une autre grande figure du mouvement des droits de l’homme nous quitte en ce jour : Me Abdelaziz Benzakour, grand avocat, ancien membre du CCDH puis de l’IER, Médiateur du Royaume, etc. Le charme et la rectitude fait homme pic.twitter.com/dZu4xgvsAH— Driss El Yazami (@DrissElyazami) January 2, 2024
Décès, à 80 ans, du bâtonnier Abdelaziz Benzakour, célèbre avocat au Barreau de Casablanca, agréé auprès de la Cour de Cassation, et ancien Médiateur du royaume @iMediateurMaroc pic.twitter.com/OstjKYA0wK— Global Impact Intelligence (@globalintel_) January 2, 2024
حزين جدا لوفاة وسيط المملكة السابق (2011-2018)، النقيب عبد العزيز بنزاكور، شخصية مميزة ومؤثرة، نال حب واحترام كل من عرفه...Publiée par Said Rachik sur Mardi 2 janvier 2024
بقلب مملوء بالحزن والاسي، تلقينا بومه الثلاثاء 2 يناير 2024 , خبر انتقال الى رحمة الله تعالى الرفيق العزيز الوطني الغيور...Publiée par Naima Laadam sur Mardi 2 janvier 2024
وداعاً النقيب عبد العزيز بنزاكور بألم كبير نودع هذا المساء الاستاذ النقيب عبد العزيز بنزاكور أحد رجالات القانون و احد...Publiée par Saida Mazou sur Mardi 2 janvier 2024
Les obsèques d’une chatte, organisées par une notable de Salé, font polémique.
عزاء قطة...باينة هذا السنة 2024داخلة مجهدة😎😎😎 ..... إبنة عمد سلا تقيم مراسيم عزاء لقطتها و أقامت العزاء وتم الدعاء للمرحومة...Publiée par الساقية نيوز sur Mardi 2 janvier 2024
#لا والو غير....لحظة جنازة قطة بحضور "الطـلْبة" والفقهاء.... ابنة نائب عمدة مدينة سلا تقيم مراسيم عزاء...Publiée par Bayrok Dbaili Zahra sur Mardi 2 janvier 2024
غرائب بداية 2024 .. 🔴المرحومة قطة ابنة عمدة سلا عليها شآبيب الرحمة ماتت وداروا ليها وليمة عزاء متختخة حضروا فيها الطلبة...Publiée par Alae Bouzini sur Mardi 2 janvier 2024
في 2024 جنازة قطة 🙀 بمراسيم عزاء إنسان.. و بحضور الفقهاء لقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم على روحها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة. ما رأيـــــكم؟ إنا لله أَودي أ الرايسPubliée par TimizaR TV 2 sur Mardi 2 janvier 2024