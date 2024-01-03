Revue du web. Affrontements entre ultras à Casablanca, la Toile s’indigne

في 2024 جنازة قطة 🙀 بمراسيم عزاء إنسان.. و بحضور الفقهاء لقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم على روحها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة. ما رأيـــــكم؟ إنا لله أَودي أ الرايس