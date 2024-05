Moteurs d’avion: le canadien Pratt & Whitney pose ses valises au Maroc

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de Pratt & Whitney Canada à la zone de Midparc à Casablanca, en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et des responsables de Pratt & Whitney Canada et de Pratt & Whitney Maroc.

Pratt & Whitney Canada a lancé à Casablanca la construction de sa nouvelle usine de fabrication, Pratt & Whitney Maroc (PWM), qui produira des pièces usinées statiques et structurelles de précisions pour les moteurs d’avion de l’entreprise, y compris le PT6. C’est ce qu’indique le magazine Finances News Hebdo, précisant que ce choix du Maroc fait suite à une analyse comparative mondiale minutieuse qui a mis en évidence la présence à Casablanca d’un nombre croissant d’entreprises de l’aérospatial, dont Collins Aerospace, filiale de RTX.

«Depuis l’annonce de cet investissement significatif il y a moins d’un an, Pratt & Whitney Maroc a fait des progrès rapides en embauchant une première cohorte d’employés locaux et en travaillant en étroite collaboration avec les écoles locales, les agences et la communauté d’affaires pour atteindre notre objectif d’être pleinement opérationnel l’année prochaine», a déclaré à ce titre Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada.

À ce jour, l’entreprise a commencé à embaucher des salariés avec le soutien de l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA). En outre, Pratt & Whitney a achevé avec succès l’installation de 80% des principales machines sur le site temporaire de Midparc pour soutenir les activités de développement.

«PWM va être construit selon des principes d’exploitation d’amélioration continue afin d’en accroître l’efficacité, d’améliorer la qualité et de réduire la complexité et les coûts. L’entreprise intégrera également des pratiques environnementales avancées, une valeur fondamentale pour elle», lit-on.

Une fois opérationnelle, PWM complétera les sites de fabrication et la chaîne d’approvisionnement actuels de Pratt & Whitney Canada et aidera à fournir des pièces pour répondre à la forte demande des clients à l’échelle mondiale. Les pièces usinées et les composants de précision seront utilisés pour diverses familles de moteurs de l’entreprise, en complément des installations et des fournisseurs existants de Pratt & Whitney.