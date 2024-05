Soft Power: le Maroc a plus que jamais la cote en Afrique

Dans deux récents classements établis par l’initiative Brand Africa, le Maroc figure dans le top 10 des pays les plus admirés pour «leur contribution à une meilleure Afrique».. DR

Ce n’est pas un, mais deux classements établis par l’initiative Brand Africa qui le disent. Le Maroc figure dans le top 10 des pays les plus admirés pour «leur contribution à une meilleure Afrique», indique le magazine Challenge.

Dans le classement relatif aux pays africains les plus admirés pour «leur contribution à une meilleure Afrique» dans le continent, le Royaume figure à la quatrième place, selon l’initiative Brand Africa. Dans le Top 3 de ce classement, on retrouve l’Afrique du Sud (1ère), le Nigéria (2ème) et le Kenya (3ème).

Concernant le classement des pays dans le monde les plus admirés pour «leur contribution à une meilleur Afrique», le Maroc se place 6ème, loin devant la Russie, qui occupe la 10ème place du classement tandis que des puissances mondiales comme le Royaume-Uni et la France ne figurent pas dans le top 10. Ce classement est aussi dominé par l’Afrique du Sud, suivie du Nigéria (2ème) et des Etats-Unis (3ème).

«Cette étude, menée à travers plusieurs pays africains, (...) prend en compte divers critères, notamment l’impact économique, les relations diplomatiques, ainsi que les contributions culturelles et sociales», explique le magazine.

Le Maroc, avec sa politique africaine, ses investissements économiques et sa diplomatie active, a réussi à se positionner favorablement dans ce classement. Sa stratégie d’ouverture sur l’Afrique, marquée par des accords de coopération et des initiatives de développement, a renforcé son image auprès des autres pays du continent.

Brand Africa est une initiative panafricaine fondée en 2010 par Thebe Ikalafeng, un stratège en marques et en réputation. Son objectif principal est de renforcer la réputation, la compétitivité et l’identité des pays africains sur la scène mondiale.