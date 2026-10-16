Salé: arrestation d’un individu pour diffamation, menaces et injures envers des fonctionnaires de justice

​L’affaire a éclaté suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ce document audiovisuel, le mis en cause proférait des propos diffamatoires, des injures, ainsi que des menaces d’agression physique ciblées à l’encontre de fonctionnaires publics exerçant au sein d’un tribunal de la ville de Rabat.

​Face à la gravité des faits, les investigations et recherches menées par les services de sécurité ont permis de déterminer rapidement l’identité du suspect et de procéder à son interpellations dans la matinée.

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​Le prévenu a été placé en garde à vue et fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire et à clarifier les motivations réelles ayant poussé le suspect à commettre ces actes délictueux.