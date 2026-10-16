Société

Salé: arrestation d’un individu pour diffamation, menaces et injures envers des fonctionnaires de justice

Visuel montrant une personne arrêtée. (Photo d'illustration)

Les services de police de la sûreté régionale de Salé ont interpellé, hier jeudi, un individu aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’outrage à fonctionnaires, de diffamation et de menace de crime.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 12h58

​L’affaire a éclaté suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ce document audiovisuel, le mis en cause proférait des propos diffamatoires, des injures, ainsi que des menaces d’agression physique ciblées à l’encontre de fonctionnaires publics exerçant au sein d’un tribunal de la ville de Rabat.

​Face à la gravité des faits, les investigations et recherches menées par les services de sécurité ont permis de déterminer rapidement l’identité du suspect et de procéder à son interpellations dans la matinée.

Lire aussi : DGSN-DGST: l’homme le plus recherché de Danemark arrêté à Tanger

​Le prévenu a été placé en garde à vue et fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire et à clarifier les motivations réelles ayant poussé le suspect à commettre ces actes délictueux.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 12h58
#Justice#DGSN#Salé#fonctionnaires de la justice

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