Revue du web. Football: le but du MAS face au Wydad fait le tour du monde

Driss El Jabali (à droite) lors de la rencontre entre le MAS de Fès et le Wydad de Casablanca.

Football: le but exceptionnel du MAS face au Wydad fait le tour du monde

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ! Driss El Jabali 🇲🇦 inscrit un des 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗡𝗡𝗘́𝗘 face au Wydad Casablanca en Botola Pro 😱🚀



Coup du foulard à l’extérieur de la surface. 😳



Pour rappel, il est défenseur. pic.twitter.com/budWjWW8Qy — Foot Mercato (@footmercato) April 12, 2026

¡DE PUSKAS!😱



Driss El-Jabli, defensa del MAS de Fès de la liga de Marruecos, se lució con un golazo de 'rabona' desde fuera del área, una anotación que le dio la victoria a su equipo y que en redes ya lo ponen como el gol del año pic.twitter.com/y20LJKwXmv — MedioTiempo (@mediotiempo) April 13, 2026

⚽️🇲🇦 Así definió hoy Driss El Jabli (MAS Fez) ante Wydad Casablanca por la liga marroquí.pic.twitter.com/tNVTHyfqHO — Carlos Arasaki (@carasaki10) April 12, 2026

QUE GOLAÇO!🤯

O indicado ao Prêmio Puskás deste ano foi anunciado!🔥

O golaço de letra de fora da área do marroquino Driss El-Jabali.😳 pic.twitter.com/k1DHUfls7q — coringapolitico (@coringapolitico) April 12, 2026

Mohammedia: un jeune homme se noie en allant se baigner après un match de foot

Le retour d’Artemis II en images: une séquence virale sur les réseaux sociaux

Imágenes de la llegada de Artemis

Misión Cumplida

Histórico ¡¡¡ pic.twitter.com/A6eG8o4Ibn — Mauricio Mora (@supershadai) April 11, 2026

Someone on a boat captured the historic moment, Artemis II crew landing in the Pacific Ocean pic.twitter.com/EYdeXc6g8a — Surajit (@surajit_ghosh2) April 12, 2026

Re-entry of Artemis II crew captured by the astronaut in International Space Station pic.twitter.com/Un6j6EZGtU — All day Astronomy (@forallcurious) April 12, 2026

Close up views of the Artemis II Orion capsule right after splashdown and Navy divers starting recovery pic.twitter.com/Capkph8pw0 — fluxfolio (@fluxfolio_) April 11, 2026

Hongrie: changement de gouvernement après les 16 ans de pouvoir de Viktor Orban

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Législatives en Hongrie: Peter Magyar annonce avoir reçu un appel de Viktor Orban le félicitant pour sa victoire pic.twitter.com/9s8YvlG9JD — BFM (@BFMTV) April 12, 2026

🇭🇺 Hongrie: le conservateur pro-européen Peter Magyar a remporté les élections législatives dimanche, avec une majorité des deux tiers lui laissant les mains libres pour défaire le système installé par le nationaliste Viktor Orban qui a concédé sa défaite après 16 ans de pouvoir… pic.twitter.com/eC34kboV4w — Agence France-Presse (@afpfr) April 13, 2026

🇭🇺 Des milliers de personnes ont envahi les rues de Budapest dimanche soir. Le candidat pro-européen 🇪🇺 Peter #Magyar et son parti #Tisza ont infligé une défaite historique au #Fidesz du Premier ministre Viktor #Orban, au pouvoir depuis 16 ans pic.twitter.com/oQ4uIrYLTy — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 13, 2026

🔴 Législatives en Hongrie : Peter Magyar fait chuter Viktor Orban ➡️ "C'est une très bonne nouvelle pour l'Union européenne [...] C'est un signal politique important [...] pour la séquence politique des années qui viennent", dit Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS pic.twitter.com/wM515UeeQS — franceinfo (@franceinfo) April 13, 2026