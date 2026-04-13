Société

Revue du web. Football: le but du MAS face au Wydad fait le tour du monde

Driss El Jabali (à droite) lors de la rencontre entre le MAS de Fès et le Wydad de Casablanca.

Revue du webFootball: le but exceptionnel du MAS face au Wydad fait le tour du monde; Mohammedia: un jeune homme se noie en allant se baigner après un match de foot; Le retour d’Artemis II en images: une séquence virale sur les réseaux sociaux; Hongrie: changement de gouvernement après les 16 ans de pouvoir de Viktor Orban... Round-up.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 18h00

Football: le but exceptionnel du MAS face au Wydad fait le tour du monde

Mohammedia: un jeune homme se noie en allant se baigner après un match de foot

Le retour d’Artemis II en images: une séquence virale sur les réseaux sociaux

Hongrie: changement de gouvernement après les 16 ans de pouvoir de Viktor Orban

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 18h00
#Football#MAS#Wydad#Mohammedia#Noyade#Hongrie#Politique#Exploration spatiale#Artemis II

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