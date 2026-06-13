Rabat célèbre la Journée mondiale du bien-être au jardin d’essai

Un riche programme a été concocté par l’Université Mohammed V à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du bien-être au jardin d’essai de Rabat.

L’Université Mohammed V a célébré la Journée mondiale du bien-être au jardin d’essai de Rabat, avec un programme ouvert aux étudiants, enseignants, personnels administratifs et au grand public.

Célébrée chaque deuxième samedi de juin sous la devise «Un jour peut changer toute votre vie», cette journée s’est voulue un espace de découverte, de partage et de sensibilisation.

Au jardin d’essai de Rabat, dont la végétation variée en fait l’un des lieux les plus beaux de la capitale, la célébration a proposé un programme réunissant activités corporelles, ateliers interactifs, conférences, arts, sensibilisation à la santé mentale et initiation aux premiers secours.

Les organisateurs ont invité les participants à découvrir des activités et des approches orientées vers la relaxation, l’équilibre, l’expression créative et le développement de la conscience de soi, dans un cadre ouvert.

Au programme également: Qi Gong, Dao Yin, Tai Chi et Yoga Samara, ainsi que des ateliers consacrés au développement personnel, au soin du corps, à l’expression artistique et à la santé mentale. Un espace dédié aux enfants a accueilli des activités éducatives, ludiques et créatives adaptées à différents âges.

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Le public a également participé à des conférences et des débats autour de questions contemporaines liées au bien-être psychologique, à la santé et à la qualité de vie.

À travers cette journée, l’Université Mohammed V de Rabat réaffirme son rôle d’institution académique citoyenne, plaçant l’humain au cœur de ses préoccupations et œuvrant à renforcer une culture du bien-être.