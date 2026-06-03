Société

Développement humain: à Rabat, l’ONDH et le PNUD plaident pour une efficacité accrue de l’évaluation des politiques publiques

L’Observatoire national du développement humain appelle à consolider les résultats par une évaluation publique des mesures prises.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/06/2026 à 15h14

VidéoRéunis à Rabat, l’ONDH et le PNUD ont plaidé ce mercredi pour un renforcement urgent de l’évaluation des politiques publiques, condition essentielle pour optimiser l’impact des réformes nationales et répondre aux attentes des citoyens.

L’Observatoire national du développement humain (ONDH) vient de lancer un appel en faveur de l’évaluation des politiques publiques, afin de mieux concrétiser les objectifs de développement du Maroc dans plusieurs domaines.

Cet appel a été au centre d’un colloque organisé ce mercredi à Rabat par l’ONDH, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’événement a rassemblé une nombreuse assistance, parmi laquelle figuraient les représentants de plusieurs départements ministériels.

«À travers cette rencontre gouvernementale, nous aspirons à renforcer les capacités des institutions nationales dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques pour obtenir les résultats escomptés», a affirmé le président de l’ONDH, Otmane Gair, à l’ouverture du colloque.

Le président a en outre expliqué que «le domaine des politiques publiques fait aujourd’hui face à un ensemble de défis et de contraintes au niveau de l’efficacité et de la réalisation des résultats escomptés des différents programmes».

Selon lui, il est donc «nécessaire de renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine afin d’intégrer différentes approches dans la mise en œuvre de ces politiques, de manière à en atteindre les objectifs et à répondre aux attentes des citoyens».

Pour sa part, Ilaria Carnevali, représentante résidente du PNUD au Maroc, a exprimé son appui à ce genre d’initiatives. Selon elle, l’évaluation des politiques publiques est «une composante fondamentale de la gouvernance qui soutient, en fait, la trajectoire de développement».

Lire aussi : L’Observatoire du développement humain lance son plan stratégique à l’horizon 2028

Le Royaume s’étant engagé dans «des réformes très importantes depuis ces dernières années, les capacités d’évaluation des résultats et des réalisations de ces réformes sont aussi nécessaires pour consolider la trajectoire du développement humain du pays».

Ilaria Carnevali a ajouté que l’évaluation n’est pas seulement «un exercice de conformité, c’est véritablement un exercice qui améliore la décision pour le développement ainsi que l’efficacité et l’impact des politiques publiques».

La cheffe du PNUD au Maroc a conclu en réaffirmant la disposition de son organisation à fournir ses connaissances et son expertise en la matière, contribuant «ainsi à cet élan très louable des pouvoirs publics».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/06/2026 à 15h14
#ONDH#PNUD#Politiques publiques

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