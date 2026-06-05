Economie

Rabat accueille le 5ème Sommet de l’Africanité consacré au leadership féminin

Personnalités institutionnelles, diplomates, universitaires et acteurs de la société civile réunis à l’ouverture du 5ème Sommet de l’Africanité, vendredi 5 juin 2026, à Rabat. (Y. Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/06/2026 à 17h02

VidéoLeadership féminin, transformation digitale et coopération africaine sont au cœur des débats du 5ème Sommet de l’Africanité, organisé à Rabat. Du 5 au 7 juin, responsables institutionnels, diplomates et acteurs de la société civile échangent sur les leviers capables d’accompagner les mutations économiques et sociales du continent.

L’Université Mohammed V de Rabat a accueilli, ce vendredi 5 juin, la 5ème édition du Sommet de l’Africanité, placée sous le thème du «Leadership féminin en Afrique». Cette rencontre a réuni de nombreuses personnalités du monde académique, diplomatique, institutionnel ainsi que des représentants de la société civile autour des enjeux du développement et de la transformation du continent.

À l’ouverture des travaux, le président de la Fondation Trophée de l’Africanité (FTA), Nasrallah Belkhayate, a souligné les profondes mutations que connaît l’Afrique, mettant particulièrement en avant le rôle croissant des femmes dans les dynamiques de développement économique, social et culturel. Il a également insisté sur l’importance du numérique comme levier de transformation des sociétés africaines, un sujet qui occupe une place centrale dans les débats de cette édition.

Organisé du 5 au 7 juin 2026, ce rendez-vous international réunit des délégations marocaines ainsi que des représentants de plusieurs pays du continent, notamment la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Togo, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et le Burundi, aux côtés de participants venus de France et d’Italie.

Le sommet se donne pour objectif de promouvoir le rôle stratégique des femmes dans les processus de transformation, d’innovation et de développement du continent africain. Selon Nasrallah Belkhayate, cette initiative porte «l’ambition d’une Afrique qui croit en ses compétences, en sa jeunesse et en son avenir».

Lire aussi : Emmanuel Macron honoré par le Trophée d’Honneur de l’Africanité

Au-delà de la réflexion sur le leadership féminin, les organisateurs entendent également faire de cet événement une plateforme de dialogue, de coopération et de mise en réseau entre les différents acteurs africains. L’objectif affiché est de favoriser les synergies entre les pays du continent et de consolider les partenariats dans des domaines aussi variés que l’éducation, l’entrepreneuriat, l’innovation ou encore la transformation digitale.

À travers cette cinquième édition, la Fondation Trophée de l’Africanité réaffirme également sa volonté de contribuer au rayonnement du Maroc en tant que carrefour diplomatique, économique et stratégique à l’échelle africaine. L’événement est organisé en partenariat avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ainsi qu’avec plusieurs institutions engagées dans la promotion du dialogue Sud-Sud et du développement du continent.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/06/2026 à 17h02
#Afrique#Leadership#femmes#ICESCO#Diplomatie#Economie#mutations#France#Italie#Dialogue#entrepreneuriat féminin#innovation#Transformation digitale

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