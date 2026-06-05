Rabat accueille le IEEE World Technology Summit 2026 dédié aux jumeaux numériques

Rabat s’apprête à accueillir, du 8 au 11 juin 2026, le IEEE World Technology Summit on Digital Twins 2026. Organisé par la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), cet événement réunit des experts de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, la plus grande organisation mondiale dédiée aux technologies et à l’ingénierie) autour du thème «Driving Sustainable Territorial Development Across Morocco And In Africa».

Le sommet, qui se déroulera à Rabat (8-9 juin), Kénitra (10 juin) et Settat (11 juin), explore le rôle des jumeaux numériques — des répliques virtuelles d’infrastructures — dans la transformation digitale et le développement durable des territoires au Maroc et en Afrique.

Organisé par la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), ce sommet réunira des décideurs publics, des représentants institutionnels, des présidents d’universités, des experts internationaux, des industriels, des investisseurs et des acteurs majeurs de l’innovation technologique autour d’un objectif commun: promouvoir les jumeaux numériques comme outils stratégiques pour la résilience, la souveraineté et le développement durable des territoires.

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Au cœur des discussions, les jumeaux numériques — ou Digital Twins — occupent une place centrale. Cette technologie permet de créer des répliques virtuelles de systèmes physiques, infrastructures ou territoires, afin de simuler leur fonctionnement, anticiper les risques et optimiser la prise de décision.

Appliqués aux enjeux marocains et africains, ces outils ouvrent des perspectives majeures dans des secteurs stratégiques tels que la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, les villes durables, la santé connectée, l’industrie 4.0 ou encore la résilience face aux changements climatiques.

Le sommet est organisé avec le concours de partenaires nationaux et internationaux de premier plan, notamment l’IEEE, le Digital Twin Consortium, l’Université Hassan Ier de Settat, l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, l’Université Mohammed V de Rabat et le Forum Sahara pour le dialogue et cultures.

Il bénéficiera également de la participation d’experts internationaux de premier plan, de dirigeants d’organisations internationales, de responsables institutionnels, de chercheurs et d’industriels reconnus mondialement, représentant notamment la FAO, UCLG Africa, NVIDIA, Schneider Electric, Cornell Tech, Leidos et le Digital Twin Consortium.

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Le programme du sommet s’étalera sur quatre journées structurées autour de thématiques complémentaires. À Rabat, les 8 et 9 juin, les sessions d’ouverture aborderont les enjeux de souveraineté et de résilience liés aux ressources critiques comme l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, ainsi que les transformations numériques dans les domaines sociaux tels que la santé, l’éducation, l’habitat, le patrimoine ou l’emploi. La deuxième journée approfondira les sujets liés aux infrastructures intelligentes, aux centres de données, à l’AgriTech et aux villes intelligentes.

À Kénitra, le 10 juin, les participants effectueront des visites de terrain, notamment à la municipalité, à l’université Ibn Tofaïl et à la zone franche, afin d’explorer les applications concrètes des technologies dans le tissu économique et industriel. Enfin, à Settat, le 11 juin, la quatrième journée constituera un espace de dialogue entre décideurs publics, universités, entreprises et experts internationaux autour des conditions de réussite d’un développement territorial fondé sur l’innovation, les technologies numériques et les partenariats multi-acteurs. Les échanges porteront sur la smart-city pour faire face aux problématiques urbaines, ainsi que sur l’importance du capacity building et de l’innovation territoriale.

Au-delà de son volet scientifique et technique, ce sommet vise à positionner le Maroc comme un hub continental de la transformation numérique et à encourager la mise en place de projets pilotes dans des secteurs stratégiques. Il ambitionne également de renforcer les partenariats public-privé, de valoriser les start-ups et les écosystèmes d’innovation locaux, et de contribuer à l’élaboration d’une feuille de route nationale et africaine autour des jumeaux numériques territoriaux.