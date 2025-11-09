Visite du nouveau CHU Mohammed VI d’Agadir: un joyau médical à la pointe de la technologie

Grâce à la vision royale éclairée, la ville d’Agadir s’affirme aujourd’hui comme le nouveau cœur médical du Souss-Massa. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI, inauguré le lundi 3 novembre 2025, incarne une nouvelle ère pour le système de santé marocain, alliant excellence, innovation et accessibilité.

Selon Ali Betâl, directeur adjoint du CHU, cette infrastructure d’envergure représente une véritable révolution sanitaire pour la région: «Le centre dispose de deux hôpitaux et de 54 services couvrant toutes les spécialités médicales, équipés de dispositifs parmi les plus performants au monde.»

Parmi ses innovations majeures figure une unité de soins par oxygénothérapie hyperbare, une première au Maroc, ainsi qu’un bloc opératoire robotisé, des services de cardiologie dotés de 42 lits, dont 20 en soins intensifs, deux salles de cathétérisme et une unité de rééducation cardiaque fonctionnelle.

Le centre bénéficie également de deux appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), de trois scanners et d’un large éventail d’équipements médicaux répondant aux standards internationaux. Avec une capacité d’accueil de plus de 900 lits, l’hôpital mettra fin aux longues listes d’attente et réduira considérablement les déplacements des patients vers Marrakech, Casablanca ou Rabat.

Mais le CHU Mohammed VI d’Agadir ne se limite pas aux soins. Il constitue aussi un pôle de formation et de recherche, étroitement lié à la Faculté de médecine et de pharmacie voisine. Il vise à former les futurs médecins, pharmaciens et chercheurs, tout en soutenant les domaines de l’innovation médicale et de la santé publique.

Lire aussi : Ouverture du CHU Mohammed VI d’Agadir: un hôpital de pointe au service de plus de 3 millions de Marocains

À peine inauguré, l’établissement a déjà fait ses preuves: le mardi 4 novembre 2025, il a accueilli en urgence une patiente enceinte de 38 ans, transférée depuis Laâyoune par avion médicalisé mis à disposition par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Souffrant de complications de grossesse et à risque d’accouchement prématuré, la patiente a pu bénéficier d’une prise en charge chirurgicale de haut niveau, grâce à une coordination exemplaire entre les équipes du SAMU-SMUR de Laâyoune et celles du CHU d’Agadir.