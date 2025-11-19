Société

Prix d’excellence culturelle et artistique: la Fondation Mohammed VI honore les talents du personnel éducatif

Lors de la cérémonie de récompense de la 6ème édition du Prix d’excellence culturelle et artistique de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, à Rabat le 19 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/11/2025 à 21h08

VidéoSous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du personnel éducatif, la Fondation Mohammed VI a célébré à Rabat la 6ème édition de son Prix d’excellence culturelle et artistique. Une cérémonie qui met en lumière les talents littéraires et artistiques des enseignants et rappelle leur rôle central au sein de la société.

Le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef Bekkali, a présidé ce mercredi à Rabat la cérémonie de remise des prix de la 6ème édition du Prix de l’excellence culturelle et artistique, dédiée au personnel éducatif.

La cérémonie de remise des récompenses, réservée au personnel éducatif des douze régions du Maroc, s’est déroulée au siège de la fondation, en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que des cadres de la famille de l’éducation et de la culture. Mis en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, ce concours vise à encourager les talents et les pratiques littéraires et artistiques parmi les fonctionnaires et les retraités de l’Éducation nationale.

Les prix d’encouragement, décernés dans le cadre de cette compétition, ont été attribués à un total de 19 enseignants issus de différentes régions du Royaume. Les gagnants ayant décroché le premier prix ont obtenu, chacun, un prix de l’ordre de 15.000 dirhams. Ceux classés en 2ème position ont remporté à leur tour une récompense de 10.000 dirhams, tandis que les lauréats classés en 3ème position se sont vu attribuer des chèques d’une valeur de 5.000 dirhams.

La Fondation Mohammed VI s’est déclarée à cette occasion résolument «engagée envers la famille de l’éducation-formation et convaincue du rôle vital des enseignants dans l’expérience d’apprentissage des élèves ainsi que dans la réussite de toute réforme éducative» et «compte poursuivre les efforts consentis dans ce sens et en renforcer la portée et l’impact».

En récompensant les talents culturels et artistiques de ses enseignants, la fondation réaffirme sa volonté de placer l’humain au cœur de la réforme éducative. Un hommage nécessaire à celles et ceux qui, dans l’ombre des salles de classe, façonnent l’avenir du pays.

#Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation#Récompense#Education nationale#Culture#Arts#littérature

