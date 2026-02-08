Société

Perturbation du trafic ferroviaire entre Bouskoura et Nouaceur: la circulation vers Marrakech rétablie

Un train de l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Une avarie sur un train navette rapide a perturbé, samedi, la circulation ferroviaire entre Bouskoura et Nouaceur avant un retour à la normale, selon l’ONCF.

Le 08/02/2026 à 11h26

Un incident technique survenu samedi 7 février 2026 a temporairement perturbé le trafic ferroviaire sur l’axe reliant Casablanca au Sud du pays. Vers 09h30, le train navette rapide A11 s’est immobilisé entre les gares de Bouskoura et de Nouaceur, à la suite d’une avarie matérielle.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) indique avoir immédiatement mobilisé les moyens humains et techniques nécessaires afin de gérer la situation et de rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

Contacté par Le360, l’ONCF assure que le trafic, notamment vers Marrakech, a depuis repris normalement, après l’intervention de ses équipes.

#ONCF#transport ferroviaire#Train

