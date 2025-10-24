Une avarie technique immobilise un train Al Boraq entre Zenata et Ain Sebaâ

Sur Facebook, l’Office national des chemins de fer a annoncé que «le vendredi 24 octobre 2025, aux alentours de 17h40, le train Al Boraq n°2038 a été immobilisé entre Zenata et Ain Sebaâ suite à une avarie matérielle».

Cet incident a entraîné une perturbation de la circulation des trains à destination du nord, fait savoir l’ONCF, précisant avoir «immédiatement déployé l’ensemble des moyens humains et techniques nécessaires».

Les travaux se poursuivent actuellement afin de rétablir le trafic ferroviaire dans les plus brefs délais. L’ONCF dit présenter ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cet incident et les remercie pour leur compréhension.