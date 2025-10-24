Société

Une avarie technique immobilise un train Al Boraq entre Zenata et Ain Sebaâ

Al Boraq, TGV de l’ONCF.

Al Boraq, LGV de l’ONCF.. DR

Une avarie matérielle a provoqué l’immobilisation du train Al Boraq n°2038 entre Zenata et Ain Sebaâ aux alentours de 17h40, entraînant une perturbation de la circulation des trains voyageurs à destination du nord.

Par La Rédaction
Le 24/10/2025 à 20h41

Sur Facebook, l’Office national des chemins de fer a annoncé que «le vendredi 24 octobre 2025, aux alentours de 17h40, le train Al Boraq n°2038 a été immobilisé entre Zenata et Ain Sebaâ suite à une avarie matérielle».

Cet incident a entraîné une perturbation de la circulation des trains à destination du nord, fait savoir l’ONCF, précisant avoir «immédiatement déployé l’ensemble des moyens humains et techniques nécessaires».

Les travaux se poursuivent actuellement afin de rétablir le trafic ferroviaire dans les plus brefs délais. L’ONCF dit présenter ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cet incident et les remercie pour leur compréhension.

Par La Rédaction
Le 24/10/2025 à 20h41
#ONCF#Al Boraq

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

ONU: le TGV marocain Al Boraq choisi pour célébrer la Journée mondiale du transport durable

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Ligne à grande vitesse: Al Boraq, cinq ans déjà, roule de record en record

Entreprise

ONCF: Al Boraq à l’heure de la journée mondiale de l’environnement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport ferroviaire: Al Boraq, un succès qui ne se dément pas

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
3
Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions
4
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
5
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
6
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
7
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
8
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
Revues de presse

Voir plus