Crue spectaculaire à Chefchaouen, la route nationale n°2 coupée

Des dizaines d’usagers de la route sont bloqués au rond-point de Derdara, à l’entrée nord de Chefchaouen, les eaux en crue ayant envahi ce point de passage.

De fortes précipitations pluvieuses et neigeuses ont provoqué, ce mercredi matin, une crue de l’Oued Laou à l’entrée nord de Chefchaouen. Submergée par les eaux, la route nationale n°2 a été coupée à la circulation, laissant des dizaines d’usagers bloqués et mobilisant les autorités locales.

Le 28/01/2026 à 15h00

Depuis 9 heures ce mercredi 28 janvier, des dizaines d’usagers de la route sont bloqués au rond-point de Derdara, à l’entrée nord de Chefchaouen, les eaux en crue ayant envahi ce point de passage stratégique.

La montée des eaux a submergé le rond-point et une large portion de la route reliant Tétouan à Ouezzane et Al Hoceima, ainsi que l’axe Chefchaouen-Ouezzane-Al Hoceima, rendant la circulation totalement impossible.

Dès la constatation de la situation, les autorités locales de la province de Chefchaouen ont procédé à la fermeture de la route à la circulation. Cette décision intervient face à une charge hydrique exceptionnelle de l’Oued Laou, un phénomène qui n’avait pas été observé depuis plusieurs années. L’oued prend sa source dans les montagnes du Rif, de Bab Taza et de Beni Ahmed, avant de se jeter dans la plage d’Oued Laou.

Cette crue est la conséquence directe des importantes chutes de neige et des pluies abondantes qui touchent la région depuis deux jours consécutifs.

Les services de la Gendarmerie royale, appuyés par les forces auxiliaires et les autorités locales, ont installé des barrages de sécurité à proximité du rond-point inondé. Par endroits, le niveau de l’eau a atteint près d’un demi-mètre, poussant les autorités à interdire le passage des autocars à destination de Fès, Bab Berred, Al Hoceima, Ouezzane ainsi que Chefchaouen.

Selon des sources locales, le débit de l’Oued Laou connaît une hausse continue, notamment durant les premières heures de la matinée de ce mercredi. Cette situation a placé les autorités en état d’alerte maximale, qui ont rapidement investi les lieux afin de sécuriser la zone.

Des avertissements urgents ont été adressés aux usagers de la route, les appelant à faire preuve de la plus grande vigilance et à éviter toute tentative de franchissement du passage submergé.

انقطاع طريق بشفشاون. DR

