Personnes handicapées: le plan d’inclusion sociale 2025-2027 dévoilé par le secrétaire d’État

Dans un entretien avec Le360 à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’Inclusion sociale, a indiqué que son département a engagé la mise en œuvre d’un plan stratégique 2025-2027 dédié aux personnes en situation de handicap. Selon les données du recensement de 2014, cette population est estimée à plus de 1,7 million de personnes, soit un taux de prévalence de 5,1%. Des estimations plus récentes, datant de 2024, laissent toutefois entrevoir une progression pouvant porter ce chiffre à près de 2,26 millions.

Parmi les chantiers structurants déjà en cours d’exécution, le secrétaire d’État cite en priorité le renforcement de la couverture sociale et l’amélioration de l’accès aux prestations. «L’un des projets les plus importants concerne l’élargissement de la liste des aides techniques — fauteuils roulants, dispositifs auditifs, cannes pour les malvoyants, outils d’aide à la communication — ainsi que la prise en charge des vaccinations précoces», a-t-il précisé, en insistant sur la nécessité d’une approche plus intégrée et plus équitable des dispositifs de soutien.

Sur le volet de la mobilité et de l’accessibilité du cadre bâti, Abdeljebbar Rachidi a affiché une ligne de fermeté à l’égard des acteurs du BTP. Il entend faire respecter, de manière stricte, les exigences réglementaires liées aux plans architecturaux et à l’installation impérative des voies d’accessibilité. «Je serai intraitable à ce sujet, quitte à imposer de lourdes amendes aux contrevenants», a martelé le secrétaire d’État chargé de l’Inclusion sociale, rappelant que l’accessibilité constitue un prérequis non négociable de l’inclusion.

Dans le même esprit, il a mis en avant la signature, le 2 décembre, d’un accord avec l’Office national des chemins de fer (ONCF) instaurant une réduction de 50% sur les billets de plusieurs catégories de trains au profit des personnes en situation de handicap, une mesure visant à lever les freins économiques à la mobilité et à favoriser une participation plus pleine à la vie sociale et professionnelle.

Enfin, Abdeljebbar Rachidi a souligné l’importance du numérique comme levier d’autonomisation et d’accès aux droits. Il a indiqué œuvrer pour la concrétisation d’un projet conjoint avec le département de la Transition numérique, afin de déployer des solutions et canaux digitaux dédiés. «Je veux mettre ce moyen à la disposition de ces personnes pour échanger, communiquer et divulguer tous les programmes déployés en leur faveur», a-t-il expliqué. Abdeljebbar Rachidi, par ailleurs membre du bureau politique de l’Istiqlal, estime que l’outillage numérique peut contribuer à mieux orienter les bénéficiaires, fluidifier l’information et renforcer la visibilité des politiques publiques conduites en matière d’inclusion.