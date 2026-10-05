Orages, fortes pluies et rafales: ce que nous réserve la météo cette semaine

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021. . Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses, parfois soutenues, sont attendues dans plusieurs régions du Maroc au cours des prochains jours. Les provinces du Sud, les reliefs de l’Atlas ainsi que certaines régions du Nord et de l’Ouest sont notamment concernées. Ces orages pourront s’accompagner de fortes rafales de vent et, localement, de pluies intenses sur de courtes périodes.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), le Maroc connaît actuellement un temps instable, lié à la transition vers l’automne. Plusieurs masses d’air et systèmes de pression influencent en même temps le temps qu’il fait sur le Royaume.

En altitude, une zone de basse pression s’étend de l’ouest de l’Europe vers la péninsule Ibérique et l’ouest de la Méditerranée. Dans le même temps, une zone de haute pression située sur l’Atlantique et le nord de l’Afrique continue d’influencer le Maroc. Cette configuration permet à de l’air chaud et relativement humide de remonter du sud vers le Royaume.

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Cet air chaud et humide rencontre, en altitude, une masse d’air plus froide. Ce contraste de températures renforce l’instabilité, notamment dans le Sud et sur les reliefs, et favorise la formation de nuages pouvant donner lieu à des averses orageuses parfois fortes.

Les régions les plus exposées sont notamment le Haut et le Moyen Atlas, certaines zones du Sud et du Sud-Est. Des averses localisées peuvent également se produire dans le Nord et l’Ouest.

Une baisse progressive des températures est par ailleurs attendue dans plusieurs régions au cours des prochains jours. Malgré cette baisse, le risque d’averses orageuses restera présent dans certaines zones, notamment sur les reliefs et dans le Sud.

Lundi, des orages dans le Sud et des averses sur les reliefs

Lundi, il fera encore relativement chaud dans les plaines intérieures, le Sud-Est etl’intérieur du Souss. Dans les provinces du Sud, des nuages venant des régions tropicales pourront provoquer des averses orageuses parfois importantes. De fortes rafales de vent pourront se produire au moment des orages.

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De faibles averses orageuses sont également attendues sur le Moyen Atlas et le Rif. Dans les plaines du Nord et du Centre, l’Oriental et le Haut Atlas, le ciel sera par moments nuageux, avec un risque de gouttes ou de faibles pluies. Des orages isolés pourront également se former.

Les vents seront modérés à assez forts dans les provinces sahariennes et le Souss. Ils seront localement modérés dans les plaines atlantiques du Nord.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 36 et 41°C dans le nord des provinces sahariennes, les plaines du Centre et l’intérieur du Souss, et entre 32 et 36°C à Oulmès, dans le Saïss, le nord-est de la façade méditerranéenne et le Sud-Est.

Sur les reliefs de l’Atlas, les températures maximales resteront comprises entre 16 et 22°C, contre 25 à 31°C dans le reste du pays.

Mardi, les averses orageuses se poursuivent

Mardi, les provinces du Sud resteront sous l’influence de nuages d’origine tropicale, avec des averses orageuses pouvant être localement importantes. De fortes rafales pourront accompagner les orages. Des averses orageuses localisées sont également prévues sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif et le Saïss.

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Les plaines du Nord et du Centre, les plateaux des phosphates et Oulmès connaîtront, eux aussi, des passages nuageux parfois denses. Ils pourront donner des pluies ou des averses localement accompagnées d’orage.

Les vents seront modérés à assez forts par moments sur l’Atlas, les plaines du Nord et du Centre ainsi que le Rif. Les températures commenceront à baisser dans le Sud, les plaines situées à l’ouest de l’Atlas et la région méditerranéenne.

Mercredi, le temps reste instable

Mercredi, des averses orageuses sont attendues sur les régions de l’Atlas ainsi que dans le sud des provinces sahariennes. À l’ouest de l’Atlas, dans le Rif, le nord de l’Oriental, le Saïss, les plateaux des phosphates et Oulmès, des nuages denses pourront également apporter des pluies ou des averses localement orageuses.

Les températures continueront de baisser dans le Nord et le Centre. Dans les provinces sahariennes, elles devraient légèrement augmenter ou rester relativement stables.

De jeudi au début de la semaine prochaine

À partir de jeudi, de l’air d’origine tropicale continuera de remonter vers les provinces sahariennes. Dans le Nord et le Centre, des passages nuageux parfois denses et instables resteront possibles.

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Les vents seront modérés à assez forts dans la région de Tanger et les provinces sahariennes. Les températures devraient, elles, continuer à baisser progressivement dans la plupart des régions du Royaume par rapport aux jours précédents.

Des pluies parfois fortes en peu de temps

La DGM rappelle que les averses orageuses peuvent être très localisées. Certaines cellules peuvent ainsi donner d’importantes quantités de pluie en quelques minutes seulement.

Ces fortes précipitations peuvent provoquer localement des accumulations d’eau et des ruissellements, notamment dans les zones basses et à proximité des cours d’eau.

Les prévisions peuvent évoluer selon l’évolution de la situation météorologique. La DGM recommande ainsi de suivre ses bulletins et alertes officiels pour connaître les régions concernées, l’intensité des phénomènes et leur évolution.