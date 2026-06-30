Mondial 2026: nuit de folie à Laâyoune après la qualification historique des Lions de l’Atlas

À des milliers de kilomètres de l’Estadio BBVA de Monterrey, où les hommes de Mohamed Ouahbi ont fait plier le géant néerlandais, la ville de Laâyoune a vécu une nuit de bascule.

Peu après le dernier tir au but transformé, les rues de Laâyoune se sont transformées en un vaste épicentre de célébrations. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes ont investi les artères de la ville, bravant l’heure tardive pour célébrer une victoire qui restera gravée dans les annales.

Une nuit blanche improvisée, portée par un enthousiasme qui a transcendé le temps jusqu’aux premières lueurs du jour. «La joie est immense. Même à l’heure de la prière de l’aube, la foule ne faiblissait pas. La ferveur est totale, portée par l’exploit de nos joueurs. C’est un moment que l’on vit au plus profond de soi», témoigne un habitant, encore marqué par l’intensité de la séance des tirs au but.

Confrontés à une opposition de classe mondiale, les Lions de l’Atlas ont fait preuve d’une solidité mentale admirée par les supporters. «C’était une rencontre sous haute tension. Nous étions anxieux, mais les joueurs ont fait preuve d’un courage exemplaire. C’est ce dépassement de soi qui force le respect», analyse une supportrice présente sur la place Al Mechouar.

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Si l’égalisation salvatrice de Issa Diop au bout du temps réglementaire a libéré les tensions, la séance de tirs au but a transformé le suspense en une explosion de bonheur collectif. «On a eu peur, oui, mais le résultat est amplement mérité. Les joueurs se sont battus avec leurs tripes. On est sortis pour fêter ça ensemble, pour nous féliciter mutuellement ici, sur la place Al Mechouar», ajoute une autre habitante, le drapeau national sur les épaules.

En éliminant l’un des favoris du tournoi, le Maroc a prouvé qu’il s’était définitivement installé dans la cour des grands. «Nous savions que la tâche serait ardue face à une nation comme les Pays-Bas, mais le groupe a démontré une force de caractère qui est devenue sa marque de fabrique. Ils sont allés chercher cette qualification à la force du poignet», souligne un autre témoin.

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Sur la place Al Mechouar, devenue le théâtre privilégié de cette communion, les drapeaux flottaient encore bien après le coup de sifflet final. Entre chants patriotiques, klaxons et accolades, le message envoyé aux Lions par la population de Laâyoune est limpide: la nation entière est mobilisée.

Pour les citoyens, ce n’est qu’une étape. L’appétit des Lions semble désormais sans limite. «Le match n’était pas facile, mais nos joueurs ont prouvé qu’ils sont une force incontournable. On va continuer à les soutenir jusqu’au bout, on veut cette Coupe du monde!», lance une jeune fan, résumant l’état d’esprit d’une ville qui se tourne déjà vers le prochain défi contre le Canada.