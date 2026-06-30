Société

Mondial 2026: à Fès, une nuit d’euphorie après la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale

Les rues de Fès ont été envahies par des milliers de supporters après la qualification des Lions de l'Atlas pour les huitièmes de finale du Mondial 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 30/06/2026 à 06h15

VidéoLa qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, obtenue au terme d’une séance de tirs au but face aux Pays-Bas, a déclenché une vague de joie à Fès. Dès le coup de sifflet final, les habitants ont investi les rues pour célébrer ce succès dans une ambiance festive qui s’est prolongée jusqu’au petit matin.

La nuit de lundi à mardi restera gravée dans les mémoires des habitants de Fès. Au terme d’une rencontre à suspense, conclue par une séance de tirs au but face aux Pays-Bas, les Lions de l’Atlas ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, déclenchant une explosion de joie dans les rues de la capitale spirituelle.

Malgré un horaire tardif imposé par le décalage horaire, des milliers de supporters sont restés éveillés pour suivre cette confrontation marathon, dont l’issue s’est jouée après les prolongations. Dès le dernier tir au but qui a déclaré le Marpc vainqueur, les principales artères de la ville ont été envahies par une foule venue célébrer cette qualification.

À peine le marché terminé par la victoire des Lions de l’Atlas, les cafés se sont vidés tandis que de nombreux habitants quittaient leur domicile pour rejoindre les lieux de rassemblement. Drapés du drapeau national ou vêtus du maillot de la sélection marocaine, les supporters ont rapidement transformé les rues en un immense espace de célébration.

Les chants à la gloire des Lions de l’Atlas ont résonné dans plusieurs quartiers, accompagnés des klaxons des automobilistes et des applaudissements des passants. Les scènes de liesse se sont multipliées, illustrant l’ampleur de l’émotion suscitée par cette qualification.

Interrogés par Le360, plusieurs supporters ont exprimé leur fierté devant la prestation du onze national. Tous ont salué une victoire construite grâce à la discipline tactique, à la combativité et à la détermination affichées tout au long de la rencontre.

«Les Lions de l’Atlas ont réalisé un grand match face à une sélection très solide. Ils ont joué avec la maturité des grandes équipes et méritent pleinement cette qualification», a confié l’un des supporters rencontrés sur place.

Lire aussi : Mondial 2026: nuit blanche et liesse populaire à Agadir après la victoire des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas

Les célébrations se sont poursuivies dans plusieurs avenues et places de la ville, où enfants, jeunes, femmes et familles entières ont partagé des moments de joie. Drapeaux marocains à la main, les supporters ont repris en chœur le slogan «Dima Maghrib», tandis que youyous, chants et applaudissements rythmaient cette nuit de fête.

Grâce à ce succès obtenu au terme d’un duel intense conclu aux tirs au but, le Maroc poursuit son parcours dans ce Mondial 2026 et entretient l’espoir d’aller plus loin dans la compétition. Une ambition désormais portée par un engouement populaire qui ne faiblit pas, à Fès comme dans le reste du Royaume.

Par Youssra Jaoual
Le 30/06/2026 à 06h15
#mondial 2026#Maroc-Pays-Bas#Lions de l'Atlas#Fès

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