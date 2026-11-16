Météo. Temps stable avec un ciel clair sur le Royaume ce lundi 16 novembre, vent modéré sur les côtes sud

Nuages bas matinaux et nocturnes abondants avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et des provinces sahariennes.
– Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux.
– Quelques rafales de vent modérées sur les côtes sud.
– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 17/24°C sur les provinces du Sud et de 11/17°C partout ailleurs.
– Température en hausse ou quasi stationnaire sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée, devenant peu agitée la matinée au nord de Laâyoune.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 novembre 2026:
– Oujda min 12 max 23
– Bouarfa min 12 max 22
– Al Hoceima min 15 max 19
– Tétouan min 10 max 21
– Sebta min 15 max 21
– Mellilia min 15 max 21
– Tanger min 14 max 21
– Kénitra min 12 max 20
– Rabat min 13 max 21
– Casablanca min 15 max 21
– El Jadida min 13 max 21
– Settat min 11 max 23
– Safi min 13 max 23
– Khouribga min 10 max 24
– Béni Mellal min 12 max 24
– Marrakech min 13 max 25
– Meknès min 11 max 23
– Fès min 12 max 23
– Ifrane min 08 max 18
– Taounate min 12 max 24
– Errachidia min 15 max 24
– Ouarzazate min 13 max 24
– Agadir min 16 max 20
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 14 max 26
– Es-Semara min 16 max 27
– Dakhla min 17 max 25
– Aousserd min 22 max 35
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 10 max 19.