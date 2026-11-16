Société

Météo. Temps stable avec un ciel clair sur le Royaume ce lundi 16 novembre, vent modéré sur les côtes sud

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/11/2026 à 06h59

Nuages bas matinaux et nocturnes abondants avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et des provinces sahariennes.

– Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux.

– Quelques rafales de vent modérées sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 17/24°C sur les provinces du Sud et de 11/17°C partout ailleurs.

– Température en hausse ou quasi stationnaire sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit et peu agitée à agitée, devenant peu agitée la matinée au nord de Laâyoune.

Lire aussi : Voici les barrages qui ont le plus profité des dernières pluies

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 novembre 2026:

Oujda min 12 max 23

Bouarfa min 12 max 22

Al Hoceima min 15 max 19

Tétouan min 10 max 21

Sebta min 15 max 21

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 14 max 21

Kénitra min 12 max 20

Rabat min 13 max 21

Casablanca min 15 max 21

El Jadida min 13 max 21

Settat min 11 max 23

Safi min 13 max 23

Khouribga min 10 max 24

Béni Mellal min 12 max 24

Marrakech min 13 max 25

Meknès min 11 max 23

Fès min 12 max 23

Ifrane min 08 max 18

Taounate min 12 max 24

Errachidia min 15 max 24

Ouarzazate min 13 max 24

Agadir min 16 max 20

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 14 max 26

Es-Semara min 16 max 27

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 22 max 35

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 10 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/11/2026 à 06h59
#DGM#Météorologie#Météo#températures#Climat

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