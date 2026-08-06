Météo. Temps chaud sur une grande partie du Royaume ce jeudi 6 août, avec instabilité orageuse sur l’Atlas et l’Oriental

- Temps chaud sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur Rhamna, le Saiss, l’intérieur du Gharb et la vallée de Moulouya.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centres et par endroits, sur la rive méditerranéenne.
- Instabilité orageuse avec averses et risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est et l’Oriental.
- Ondées et orage épars sur l’Anti-Atlas, le Souss et l’Est des provinces sud.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres, le Sud de l’Oriental et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 28/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’Est des provinces sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centres, les côtes sud et l’Ouest de la rive méditerranéenne et de 22/28°C ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur les plaines nord et centres, le Saiss, Oulmès et l’Est des province sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 6 août 2026:
– Oujda min 23 max 38
– Bouarfa min 24 max 39
– Al Hoceima min 23 max 33
– Tétouan min 23 max 36
– Sebta min 23 max 28
– Mellilia min 24 max 29
– Tanger min 22 max 32
– Kénitra min 18 max 31
– Rabat min 18 max 28
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 19 max 37
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 19 max 38
– Béni Mellal min 25 max 40
– Marrakech min 24 max 42
– Meknès min 18 max 38
– Fès min 22 max 40
– Ifrane min 15 max 33
– Taounate min 22 max 41
– Errachidia min 28 max 41
– Ouarzazate min 22 max 40
– Agadir min 19 max 33
– Essaouira min 20 max 28
– Laâyoune min 21 max 35
– Es-Semara min 25 max 45
– Dakhla min 21 max 27
– Aousserd min 26 max 38
– Lagouira min 23 max 27
– Midelt min 21 max 35.