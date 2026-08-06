Société

Météo. Temps chaud sur une grande partie du Royaume ce jeudi 6 août, avec instabilité orageuse sur l’Atlas et l’Oriental

Plage du village de pêcheurs de Belyounech. Située à 16 km de Fnideq et à 7 km à l’ouest de Sebta, cet endroit est un spot de plongée sous-marine aux eaux cristallines, mais aussi une plage du nord du Maroc située juste à la frontière avec le préside. 

Plage du village de pêcheurs de Belyounech. Située à 16 km de Fnideq et à 7 km à l’ouest de Sebta, cet endroit est un spot de plongée sous-marine aux eaux cristallines, mais aussi une plage du nord du Maroc située juste à la frontière avec le préside.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 6 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/08/2026 à 05h55

- Temps chaud sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur Rhamna, le Saiss, l’intérieur du Gharb et la vallée de Moulouya.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centres et par endroits, sur la rive méditerranéenne.

- Instabilité orageuse avec averses et risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est et l’Oriental.

- Ondées et orage épars sur l’Anti-Atlas, le Souss et l’Est des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres, le Sud de l’Oriental et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 28/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’Est des provinces sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centres, les côtes sud et l’Ouest de la rive méditerranéenne et de 22/28°C ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur les plaines nord et centres, le Saiss, Oulmès et l’Est des province sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 6 août 2026:

Oujda min 23 max 38

Bouarfa min 24 max 39

Al Hoceima min 23 max 33

Tétouan min 23 max 36

Sebta min 23 max 28

Mellilia min 24 max 29

Tanger min 22 max 32

Kénitra min 18 max 31

Rabat min 18 max 28

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 21 max 27

Settat min 19 max 37

Safi min 20 max 31

Khouribga min 19 max 38

Béni Mellal min 25 max 40

Marrakech min 24 max 42

Meknès min 18 max 38

Fès min 22 max 40

Ifrane min 15 max 33

Taounate min 22 max 41

Errachidia min 28 max 41

Ouarzazate min 22 max 40

Agadir min 19 max 33

Essaouira min 20 max 28

Laâyoune min 21 max 35

Es-Semara min 25 max 45

Dakhla min 21 max 27

Aousserd min 26 max 38

Lagouira min 23 max 27

Midelt min 21 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/08/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Société

Guercif: achevé à 90%, le barrage Targa Ou Madi se prépare à sa mise en eau

Société

De 3,9% à 41,3%: en chiffres, voici comment le barrage Al Massira a décuplé son stock en un an

Société

Fès: rétablissement progressif de l’eau après des perturbations sur la conduite du barrage Idriss Ier

Economie

Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale

Culture

Paléontologie. Des traces d’activités biologiques vieilles de 358 millions d’années dans l’Anti-Atlas racontent comment les trilobites vivaient et chassaient

Articles les plus lus

1
Rapport. La main du «Système» sur Sebta et Melilla: ces preuves qui démontrent un assaut téléguidé depuis l’Algérie
2
Rien sur Ceuta, cette fois-ci
3
Sebta: les dessous de l’arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire
4
Comment la ruée vers Sebta a brisé l’illusion de l’Eldorado européen
5
Casablanca: signature des contrats du mégaprojet de valorisation des déchets de Médiouna, un tournant à 15 milliards de dirhams
6
La haine anti-marocaine gagne dangereusement du terrain en Espagne
7
Ceuta: autopsie d’une crise où chacun avait son complot
8
Honte et colère
Revues de presse

Voir plus