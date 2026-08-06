Météo. Temps chaud sur une grande partie du Royaume ce jeudi 6 août, avec instabilité orageuse sur l’Atlas et l’Oriental

Plage du village de pêcheurs de Belyounech. Située à 16 km de Fnideq et à 7 km à l’ouest de Sebta, cet endroit est un spot de plongée sous-marine aux eaux cristallines, mais aussi une plage du nord du Maroc située juste à la frontière avec le préside. . DR

- Temps chaud sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur Rhamna, le Saiss, l’intérieur du Gharb et la vallée de Moulouya.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centres et par endroits, sur la rive méditerranéenne.

- Instabilité orageuse avec averses et risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est et l’Oriental.

- Ondées et orage épars sur l’Anti-Atlas, le Souss et l’Est des provinces sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres, le Sud de l’Oriental et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 28/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’Est des provinces sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centres, les côtes sud et l’Ouest de la rive méditerranéenne et de 22/28°C ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur les plaines nord et centres, le Saiss, Oulmès et l’Est des province sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 6 août 2026:

– Oujda min 23 max 38

– Bouarfa min 24 max 39

– Al Hoceima min 23 max 33

– Tétouan min 23 max 36

– Sebta min 23 max 28

– Mellilia min 24 max 29

– Tanger min 22 max 32

– Kénitra min 18 max 31

– Rabat min 18 max 28

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 19 max 37

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 19 max 38

– Béni Mellal min 25 max 40

– Marrakech min 24 max 42

– Meknès min 18 max 38

– Fès min 22 max 40

– Ifrane min 15 max 33

– Taounate min 22 max 41

– Errachidia min 28 max 41

– Ouarzazate min 22 max 40

– Agadir min 19 max 33

– Essaouira min 20 max 28

– Laâyoune min 21 max 35

– Es-Semara min 25 max 45

– Dakhla min 21 max 27

– Aousserd min 26 max 38

– Lagouira min 23 max 27

– Midelt min 21 max 35.