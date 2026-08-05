Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mercredi à vendredi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène (39-42°C) est prévu mercredi à Essaouira.
Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, et Ouarzazate.