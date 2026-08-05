Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces

D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces.

Une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/08/2026 à 11h48

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mercredi à vendredi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (39-42°C) est prévu mercredi à Essaouira.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, et Ouarzazate.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/08/2026 à 11h48
#Météo#Maroc#vague de chaleur#DGM#averses orageuses#Grêle#rafales de vent

LEs contenus liés

Société

Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

Société

Alerte météo. Nouvelle vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces

Société

Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses, de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Société

Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Articles les plus lus

1
Rapport. La main du «Système» sur Sebta et Melilla: ces preuves qui démontrent un assaut téléguidé depuis l’Algérie
2
Rien sur Ceuta, cette fois-ci
3
Sebta: les dessous de l’arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire
4
Comment la ruée vers Sebta a brisé l’illusion de l’Eldorado européen
5
Casablanca: signature des contrats du mégaprojet de valorisation des déchets de Médiouna, un tournant à 15 milliards de dirhams
6
La haine anti-marocaine gagne dangereusement du terrain en Espagne
7
Ceuta: autopsie d’une crise où chacun avait son complot
8
Honte et colère
Revues de presse

Voir plus