Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi dans plusieurs provinces

D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mercredi à vendredi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (39-42°C) est prévu mercredi à Essaouira.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, et Ouarzazate.