Société

Alerte météo. Nouvelle vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/08/2026 à 12h43

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est attendue dans les provinces d’Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Zagora, Errachidia, Aousserd et Boujdour, a précisé la DGM.

Le même phénomène, avec des températures entre 42 et 45 °C est prévu dans les provinces de Marrakech, Béni Mellal, Fquih Ben Salah et Kelaâ Des Sraghna.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C toucheront, dimanche et lundi, les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taourirt, Khouribga, Settat, Chichaoua, Guercif, Taza et sur l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, ajoute la même source.

Avec des températures oscillant entre 39 et 42°C, ce temps chaud est attendu, dimanche et lundi, dans les provinces de Sidi Bennour, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Essaouira, Driouch, Nador, Oujda-Angad et Safi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/08/2026 à 12h43
#Météo#Vague de chaleur

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