Société

Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses, de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé, au nord de Rabat, le 25 juin 2020.

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé. . FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur, un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orage sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 13h16

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est prévue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata et Zagora, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des températures comprises entre 42 et 45°C seront enregistrées dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Beni Mellal, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat, Chichaoua, Khémisset, Guercif, Taza et sur l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, alors que les provinces d’Essaouira et de Safi connaîtront, durant la même période, des températures variant entre 39 et 42°C.

Un temps chaud, avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, est par ailleurs attendu, vendredi et samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Chtouka-Aït Baha, Sidi Bennour, Berrechid et Kénitra, et entre 39 et 42°C à Tiznit, Sidi Ifni, Inzegane-Aït Melloul et El Jadida, durant la même période.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orage toucheront, ce vendredi de 14h00 à 23h00, les provinces d’Aousserd et Oued Ed-Dahab (40 à 50 mm), et de 17h00 à 23h00 les provinces de Boulemane, Guercif et Figuig (20 à 30 mm).

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 13h16
#Alerte météo#Vague de chaleur#temps chaud#averses orageuses

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