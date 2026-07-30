Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé.. FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est prévue, de jeudi à samedi, dans les provinces de Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata, Errachidia et Aousserd.

Durant la même période, des températures comprises entre 42 et 45°C seront attendues dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna et Beni Mellal, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat et Chichaoua.

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Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C, serait enregistré de jeudi à vendredi dans les provinces de Laayoune, Terfaya, Guelmim et Tan-Tan Le même phénomène est également prévu, de jeudi à vendredi, avec des températures variant entre 39 et 42°C, dans les provinces d’Essaouira, Tiznit et Sidi Ifni.

Avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, ce temps chaud est attendu également, de vendredi à samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Safi, Chtouka-Ait Baha, Sidi Bennour, Guercif et Taza.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent sous orage devraient toucher, jeudi de 14h00 à 22h00 les provinces de Khénifra, Figuig, Rehamna et Khouribga.