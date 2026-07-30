Société

Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé, au nord de Rabat, le 25 juin 2020.

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé.. FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur, un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent sous orage sont attendus, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 15h15

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est prévue, de jeudi à samedi, dans les provinces de Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata, Errachidia et Aousserd.

Durant la même période, des températures comprises entre 42 et 45°C seront attendues dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna et Beni Mellal, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat et Chichaoua.

Lire aussi : Canicule: les erreurs à éviter pour supporter la chaleur

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C, serait enregistré de jeudi à vendredi dans les provinces de Laayoune, Terfaya, Guelmim et Tan-Tan Le même phénomène est également prévu, de jeudi à vendredi, avec des températures variant entre 39 et 42°C, dans les provinces d’Essaouira, Tiznit et Sidi Ifni.

Avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, ce temps chaud est attendu également, de vendredi à samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Safi, Chtouka-Ait Baha, Sidi Bennour, Guercif et Taza.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent sous orage devraient toucher, jeudi de 14h00 à 22h00 les provinces de Khénifra, Figuig, Rehamna et Khouribga.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 15h15
#Alerte météo#Vague de chaleur#temps chaud#averses orageuses#DGM

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