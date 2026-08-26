Société

Météo. Temps chaud à l’Est et au Sud, baisse générale des températures ce mercredi 26 août

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs à huile.

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs à huile. . Bernard Gagnon

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/08/2026 à 05h59

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur le Souss et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, avec risque d’ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, et assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 18/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/18°C ailleurs.

- Température en baisse générale.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.

Lire aussi : Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 août 2026:

Oujda min 21 max 28

Bouarfa min 26 max 36

Al Hoceima min 19 max 26

Tétouan min 20 max 29

Sebta min 21 max 30

Mellilia min 20 max 28

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 21 max 27

Rabat min 21 max 27

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 20 max 26

Settat min 19 max 32

Safi min 20 max 29

Khouribga min 17 max 32

Béni Mellal min 21 max 35

Marrakech min 19 max 33

Meknès min 17 max 31

Fès min 18 max 31

Ifrane min 19 max 28

Taounate min 19 max 32

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 21 max 40

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 17 max 31

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 20 max 36

Dakhla min 22 max 39

Aousserd min 27 max 42

Lagouira min 23 max 39

Midelt min 18 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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