Météo. Temps chaud à l’Est et au Sud, baisse générale des températures ce mercredi 26 août

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur le Souss et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, avec risque d’ondées et orages épars.
- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, et assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 18/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/18°C ailleurs.
- Température en baisse générale.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 août 2026:
– Oujda min 21 max 28
– Bouarfa min 26 max 36
– Al Hoceima min 19 max 26
– Tétouan min 20 max 29
– Sebta min 21 max 30
– Mellilia min 20 max 28
– Tanger min 21 max 27
– Kénitra min 21 max 27
– Rabat min 21 max 27
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 19 max 32
– Safi min 20 max 29
– Khouribga min 17 max 32
– Béni Mellal min 21 max 35
– Marrakech min 19 max 33
– Meknès min 17 max 31
– Fès min 18 max 31
– Ifrane min 19 max 28
– Taounate min 19 max 32
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 21 max 40
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 17 max 31
– Laâyoune min 20 max 35
– Es-Semara min 20 max 36
– Dakhla min 22 max 39
– Aousserd min 27 max 42
– Lagouira min 23 max 39
– Midelt min 18 max 32