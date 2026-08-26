Météo. Temps chaud à l’Est et au Sud, baisse générale des températures ce mercredi 26 août

Volubilis (plaine du Saïss). Capitale du royaume de Maurétanie à partir du IIIe siècle av. J.-C., la cité antique, qui se développe dès son entrée dans le giron romain, vivait du commerce de l'huile d'olive. En attestent dans ses ruines de nombreux pressoirs à huile. . Bernard Gagnon

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur le Souss et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, avec risque d’ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées sur le Tangérois, et assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, ses versants est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 18/23°C près des côtes et sur la vallée de Moulouya et l’Est de la Méditerranée et de 15/18°C ailleurs.

- Température en baisse générale.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Safi et peu agitée à agitée au sud de Safi.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 août 2026:

– Oujda min 21 max 28

– Bouarfa min 26 max 36

– Al Hoceima min 19 max 26

– Tétouan min 20 max 29

– Sebta min 21 max 30

– Mellilia min 20 max 28

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 21 max 27

– Rabat min 21 max 27

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 19 max 32

– Safi min 20 max 29

– Khouribga min 17 max 32

– Béni Mellal min 21 max 35

– Marrakech min 19 max 33

– Meknès min 17 max 31

– Fès min 18 max 31

– Ifrane min 19 max 28

– Taounate min 19 max 32

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 21 max 40

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 17 max 31

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 20 max 36

– Dakhla min 22 max 39

– Aousserd min 27 max 42

– Lagouira min 23 max 39

– Midelt min 18 max 32