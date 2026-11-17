Oasis de Tighmert, à près de 15 km à l'est de Guelmim. Environ 650 familles, majoritairement des nomades entre-temps sédentarisés, y vivent de la culture des palmiers-dattiers, du maraîchage (figues, abricots), et de petits champs de céréales (blé, orge et maïs). . DR

- Temps peu à passagèrement nuageux avec ondées sur le Tangérois et le Loukkos.

- Nuages bas assez denses matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines Atlantiques Nord et Centres, le Souss et le Nord des provinces sud, avec formations brumeuses ou bruine locale.

- Rafales de vent modérées sur les côtes Sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 20/26°C sur les provinces Sud et de 11/16°C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Tangérois, les plaines Nord et Centres, le Saiss et l’Atlas, et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral Atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 novembre 2026:

– Oujda min 12 max 26

– Bouarfa min 11 max 23

– Al Hoceima min 10 max 20

– Tétouan min 10 max 22

– Sebta min 16 max 21

– Mellilia min 14 max 21

– Tanger min 12 max 21

– Kénitra min 12 max 22

– Rabat min 12 max 22

– Casablanca min 13 max 22

– El Jadida min 12 max 22

– Settat min 12 max 23

– Safi min 12 max 23

– Khouribga min 09 max 23

– Béni Mellal min 12 max 23

– Marrakech min 11 max 27

– Meknès min 12 max 25

– Fès min 11 max 23

– Ifrane min 07 max 17

– Taounate min 12 max 23

– Errachidia min 12 max 25

– Ouarzazate min 11 max 25

– Agadir min 17 max 20

– Essaouira min 14 max 22

– Laâyoune min 11 max 28

– Es-Semara min 15 max 29

– Dakhla min 14 max 22

– Aousserd min 22 max 36

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 08 max 21.