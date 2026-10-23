Météo. Températures en baisse ou stables sur la majeure partie du pays ce vendredi 23 octobre avec pluies et orages sur l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur du Souss

- Pluies ou averses avec risque d’orage sur l’Atlas et ses régions voisines et par endroits sur les provinces sahariennes.
- Ondées et orages sur le Sud-est et l’intérieur du Souss.
- Ciel peu à passagèrement nuageux avec parfois ondées sur les plaines nord et centre, l’Oriental et le Rif.
- Rafales de vent modérées sur les côtes centre et le Sud du Haut Atlas.
- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, Chiadma et les plaines de Tadla et Rehamna et de 12/17°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur les provinces sud et Chiadma et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 octobre:
- Oujda min 14 max 26
- Bouarfa min 12 max 21
- Al Hoceima min 16 max 21
- Tétouan min 14 max 23
- Sebta min 18 max 22
- Mellilia min 18 max 22
- Tanger min 16 max 23
- Kénitra min 15 max 25
- Rabat min 15 max 23
- Casablanca min 16 max 22
- El Jadida min 17 max 23
- Settat min 14 max 26
- Safi min 16 max 27
- Khouribga min 14 max 27
- Béni Mellal min 16 max 26
- Marrakech min 18 max 28
- Meknès min 14 max 26
- Fès min 14 max 26
- Ifrane min 06 max 18
- Taounate min 14 max 27
- Errachidia min 14 max 20
- Ouarzazate min 15 max 21
- Agadir min 20 max 26
- Essaouira min 19 max 22
- Laâyoune min 19 max 25
- Es Semara min 20 max 29
- Dakhla min 20 max 26
- Aousserd min 20 max 29
- Lagouira min 23 max 30
- Midelt min 10 max 21.