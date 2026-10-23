Société

Météo. Températures en baisse ou stables sur la majeure partie du pays ce vendredi 23 octobre avec pluies et orages sur l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur du Souss

Environs de Marrakech.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/10/2026 à 06h53

- Pluies ou averses avec risque d’orage sur l’Atlas et ses régions voisines et par endroits sur les provinces sahariennes.

- Ondées et orages sur le Sud-est et l’intérieur du Souss.

- Ciel peu à passagèrement nuageux avec parfois ondées sur les plaines nord et centre, l’Oriental et le Rif.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre et le Sud du Haut Atlas.

- Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 17/22°C sur les provinces sud, le Sud-est, le Souss, Chiadma et les plaines de Tadla et Rehamna et de 12/17°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur les provinces sud et Chiadma et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 octobre:

- Oujda min 14 max 26

- Bouarfa min 12 max 21

- Al Hoceima min 16 max 21

- Tétouan min 14 max 23

- Sebta min 18 max 22

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 16 max 23

- Kénitra min 15 max 25

- Rabat min 15 max 23

- Casablanca min 16 max 22

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 14 max 26

- Safi min 16 max 27

- Khouribga min 14 max 27

- Béni Mellal min 16 max 26

- Marrakech min 18 max 28

- Meknès min 14 max 26

- Fès min 14 max 26

- Ifrane min 06 max 18

- Taounate min 14 max 27

- Errachidia min 14 max 20

- Ouarzazate min 15 max 21

- Agadir min 20 max 26

- Essaouira min 19 max 22

- Laâyoune min 19 max 25

- Es Semara min 20 max 29

- Dakhla min 20 max 26

- Aousserd min 20 max 29

- Lagouira min 23 max 30

- Midelt min 10 max 21.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/10/2026 à 06h53
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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