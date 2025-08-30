Météo. Température en baisse sur les provinces sahariennes et en hausse ailleurs ce samedi 30 août

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.
- Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud la matinée et la nuit.
- Chasse-poussières locales sur les régions Sud et le Sud-Est.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.
- Température minimale de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la Méditerranée et le Nord des provinces sahariennes, et de 21/27°C partout ailleurs.
- Température en baisse sur le Centre et le Sud des provinces sahariennes, et en hausse en général ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 août 2025:
– Oujda min 16 max 37
– Bouarfa min 18 max 37
– Al Hoceima min 20 max 31
– Tetouan min 23 max 34
– Sebta min 23 max 28
– Mellilia min 22 max 30
– Tanger min 19 max 27
– Kénitra min 17 max 30
– Rabat min 17 max 27
– Casablanca min 18 max 27
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 16 max 33
– Safi min 18 max 32
– Khouribga min 17 max 34
– Béni Mellal min 20 max 38
– Marrakech min 18 max 40
– Meknès min 15 max 35
– Fès min 17 max 36
– Ifrane min 11 max 31
– Taounate min 18 max 39
– Errachidia min 24 max 38
– Ouarzazate min 20 max 39
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 19 max 29
– Laâyoune min 18 max 30
– Es-Semara min 18 max 34
– Dakhla min 19 max 26
– Aousserd min 24 max 42
– Lagouira min 21 max 30
– Midelt min 16 max 34