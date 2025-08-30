Société

Météo. Température en baisse sur les provinces sahariennes et en hausse ailleurs ce samedi 30 août

La ville de Tafraout, située sur l'Anti-Atlas, à 170 km au sud-est d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/08/2025 à 05h54

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud la matinée et la nuit.

- Chasse-poussières locales sur les régions Sud et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la Méditerranée et le Nord des provinces sahariennes, et de 21/27°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Centre et le Sud des provinces sahariennes, et en hausse en général ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 août 2025:

Oujda min 16 max 37

Bouarfa min 18 max 37

Al Hoceima min 20 max 31

Tetouan min 23 max 34

Sebta min 23 max 28

Mellilia min 22 max 30

Tanger min 19 max 27

Kénitra min 17 max 30

Rabat min 17 max 27

Casablanca min 18 max 27

El Jadida min 21 max 27

Settat min 16 max 33

Safi min 18 max 32

Khouribga min 17 max 34

Béni Mellal min 20 max 38

Marrakech min 18 max 40

Meknès min 15 max 35

Fès min 17 max 36

Ifrane min 11 max 31

Taounate min 18 max 39

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 20 max 39

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 19 max 29

Laâyoune min 18 max 30

Es-Semara min 18 max 34

Dakhla min 19 max 26

Aousserd min 24 max 42

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 16 max 34

