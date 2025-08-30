Météo. Température en baisse sur les provinces sahariennes et en hausse ailleurs ce samedi 30 août

La ville de Tafraout, située sur l'Anti-Atlas, à 170 km au sud-est d'Agadir.

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses près des côtes atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces Sud la matinée et la nuit.

- Chasse-poussières locales sur les régions Sud et le Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la Méditerranée et le Nord des provinces sahariennes, et de 21/27°C partout ailleurs.

- Température en baisse sur le Centre et le Sud des provinces sahariennes, et en hausse en général ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 30 août 2025:

– Oujda min 16 max 37

– Bouarfa min 18 max 37

– Al Hoceima min 20 max 31

– Tetouan min 23 max 34

– Sebta min 23 max 28

– Mellilia min 22 max 30

– Tanger min 19 max 27

– Kénitra min 17 max 30

– Rabat min 17 max 27

– Casablanca min 18 max 27

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 16 max 33

– Safi min 18 max 32

– Khouribga min 17 max 34

– Béni Mellal min 20 max 38

– Marrakech min 18 max 40

– Meknès min 15 max 35

– Fès min 17 max 36

– Ifrane min 11 max 31

– Taounate min 18 max 39

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 20 max 39

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 19 max 29

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 18 max 34

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 24 max 42

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 16 max 34