Imlil, l’échappée belle au cœur des montagnes

Chaque été, la région d’Imlil, nichée au cœur de la province d’Al Haouz, voit affluer des milliers de visiteurs marocains venus y passer leurs vacances. Enclavée dans un décor naturel d’exception, elle offre un tableau unique où se mêlent montagnes imposantes, sentiers escarpés et cascades rafraîchissantes.

Véritable havre de fraîcheur, Imlil s’impose aujourd’hui comme l’une des principales destinations de montagne du Royaume. Ses cours d’eau abondants tempèrent la chaleur estivale, tandis que ses nombreux sentiers séduisent passionnés de randonnée et amateurs d’aventures en pleine nature.

À quelques encablures de Marrakech, les cascades d’Imlil s’imposent comme une halte incontournable pour qui cherche fraîcheur et évasion. Dans ce décor naturel saisissant, l’eau dévale les pentes rocheuses pour offrir aux visiteurs des instants de sérénité, loin de l’agitation urbaine.

Familles et jeunes s’y retrouvent pour profiter d’un cadre authentique, où la nature se fait refuge. Cet engouement profite aussi aux habitants de la vallée: maisons d’hôtes, cafés traditionnels et artisanat local connaissent un véritable essor, porté par l’afflux croissant de voyageurs en quête de dépaysement.