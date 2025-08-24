Société

Imlil, l’échappée belle au cœur des montagnes

Par Mouad Marfouk
Le 24/08/2025 à 19h50

VidéoBlotti entre montagnes majestueuses et cascades étincelantes, Imlil accueille chaque été des milliers de visiteurs en quête de fraîcheur et de ressourcement au cœur d’une nature préservée. Cette affluence ne se limite pas à offrir des instants de détente aux vacanciers: elle constitue aussi un véritable moteur économique pour les habitants de la vallée, dynamisant maisons d’hôtes, cafés traditionnels et activités artisanales.

Chaque été, la région d’Imlil, nichée au cœur de la province d’Al Haouz, voit affluer des milliers de visiteurs marocains venus y passer leurs vacances. Enclavée dans un décor naturel d’exception, elle offre un tableau unique où se mêlent montagnes imposantes, sentiers escarpés et cascades rafraîchissantes.

Véritable havre de fraîcheur, Imlil s’impose aujourd’hui comme l’une des principales destinations de montagne du Royaume. Ses cours d’eau abondants tempèrent la chaleur estivale, tandis que ses nombreux sentiers séduisent passionnés de randonnée et amateurs d’aventures en pleine nature.

À quelques encablures de Marrakech, les cascades d’Imlil s’imposent comme une halte incontournable pour qui cherche fraîcheur et évasion. Dans ce décor naturel saisissant, l’eau dévale les pentes rocheuses pour offrir aux visiteurs des instants de sérénité, loin de l’agitation urbaine.

Familles et jeunes s’y retrouvent pour profiter d’un cadre authentique, où la nature se fait refuge. Cet engouement profite aussi aux habitants de la vallée: maisons d’hôtes, cafés traditionnels et artisanat local connaissent un véritable essor, porté par l’afflux croissant de voyageurs en quête de dépaysement.

Par Mouad Marfouk
Le 24/08/2025 à 19h50
#Marrakech#Montagne#Imlil#tourisme interne

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Évasion, authenticité et aventure: pourquoi Imlil fait l’unanimité

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: Imlil, destination des passionnés de montagne et du Maroc profond

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des crues soudaines frappent des villages montagneux à Al Haouz: les cultures agricoles lourdement touchées

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Séisme d’Al Haouz: voici où en est le programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées

Articles les plus lus

1
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
2
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
3
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
4
Tribune. L’art de se tirer une balle dans le nif
5
Un embarquement gourmand: deux avions bientôt transformés en restaurants à Agadir
6
Bientôt des centres de soins pour encadrer la prise en charge des animaux errants
7
Casablanca: le jardin Alecso rouvre ses portes à Sidi Othmane après 12 mois de travaux
8
De friche à oasis: l’étang d’El Oulfa renaît au cœur de Casablanca
Revues de presse

Voir plus