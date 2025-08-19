Des crues soudaines frappent des villages montagneux à Al Haouz: les cultures agricoles lourdement touchées

Ce mardi 19 août, notre équipe s’est rendue dans le village de Tassa Ouirgane, relevant de la commune de Ouirgane, à 65 kilomètres au sud de Marrakech, afin de constater l’ampleur des dégâts provoqués par les intempéries. Sur place, les habitants décrivent un épisode météorologique aussi soudain que violent. «Nous avons été pris de court. Nous n’avons pas été prévenus et les prévisions météo n’indiquaient rien d’anormal. En un instant, la vallée a été submergée et nos cultures entièrement détruites», déplore Ahmed Ait Hamou, un villageois.

Celui-ci lance un appel aux autorités pour intervenir rapidement et limiter les pertes, rappelant que l’agriculture constitue l’unique source de revenu de nombreuses familles de la région.

Au-delà d’Ouirgane, d’autres localités de la province d’Al Haouz ont également été touchées par ces crues, attisant l’inquiétude face au risque de nouveaux épisodes d’inondations, dans un contexte de météo toujours instable.