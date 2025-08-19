Société

Des crues soudaines frappent des villages montagneux à Al Haouz: les cultures agricoles lourdement touchées

Dans la soirée du lundi 18 août, de violents orages, accompagnés de chutes de grêle, ont provoqué des crues soudaines dans plusieurs zones de la province d’Al Haouz. Ces intempéries ont causé d’importants dégâts matériels, touchant particulièrement les cultures agricoles. Aucune perte humaine n’a toutefois été enregistrée.

Par Mouad Marfouk
Le 19/08/2025 à 19h30

Ce mardi 19 août, notre équipe s’est rendue dans le village de Tassa Ouirgane, relevant de la commune de Ouirgane, à 65 kilomètres au sud de Marrakech, afin de constater l’ampleur des dégâts provoqués par les intempéries. Sur place, les habitants décrivent un épisode météorologique aussi soudain que violent. «Nous avons été pris de court. Nous n’avons pas été prévenus et les prévisions météo n’indiquaient rien d’anormal. En un instant, la vallée a été submergée et nos cultures entièrement détruites», déplore Ahmed Ait Hamou, un villageois.

Celui-ci lance un appel aux autorités pour intervenir rapidement et limiter les pertes, rappelant que l’agriculture constitue l’unique source de revenu de nombreuses familles de la région.

Au-delà d’Ouirgane, d’autres localités de la province d’Al Haouz ont également été touchées par ces crues, attisant l’inquiétude face au risque de nouveaux épisodes d’inondations, dans un contexte de météo toujours instable.

#Marrakech#Maroc#Al Haouz#Inondations









