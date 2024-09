Autocar emporté par les crues à Oued Tata: le bilan monte à 10 morts

Les fortes précipitations orageuses qu’a connues la province de Tata, vendredi 20 septembre, ont causé des inondations dévastatrices. Un autocar a été emporté par les flots, entraînant la mort de dix personnes. Sept personnes sont toujours portées disparues, selon le bilan provisoire communiqué par les autorités locales.

L’ensemble des intervenants et parties prenantes ont mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour poursuivre l’opération de recherche des personnes portées disparues, a déclaré Lahbib Aznag, délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale dans une déclaration à la MAP.