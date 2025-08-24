Société

La grotte de Friouato bientôt rouverte au public après une vaste réhabilitation

La grotte de Friouato bientôt rouverte au public. (Y.Jaoual/Le360)

VidéoAprès plusieurs années de fermeture, la grotte de Friouato, joyau naturel du Moyen Atlas et l’une des cavités les plus profondes d’Afrique du Nord, s’apprête à rouvrir ses portes. Les travaux de réhabilitation, engagés depuis décembre 2023, sont achevés à 90% et devraient bientôt redonner vie à ce site unique, à la fois trésor scientifique, historique et touristique.

Les travaux de restauration et de sécurisation de la grotte de Friouato, située à une trentaine de kilomètres au sud de Taza, touchent à leur fin, avec un taux d’avancement avoisinant les 90%. La réouverture du site au public, fermée depuis plusieurs années, est désormais prévue pour bientôt.

Considérée comme l’une des plus anciennes et des plus profondes cavités naturelles découvertes en Afrique du Nord, la grotte de Friouato, nichée dans la commune de Bab Boudir dans la province de Taza, constitue un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Découverte dans les années 1930 par une équipe de géologues, elle raconte à travers ses formations calcaires et son impressionnante descente de près de 500 marches l’histoire de l’homme et l’évolution de la vie dans la région. Située aux abords de la chaîne rifaine, elle bénéficie en outre d’un environnement montagneux riche d’une biodiversité et d’une géologie remarquables.

La réhabilitation de la grotte s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet mené par l’Agence régionale d’exécution des projets, mandatée par le Conseil de la région Fès-Meknès. L’objectif est de redonner au site sa vocation touristique et scientifique, après plusieurs années de fermeture consécutives à un accident mortel. Les travaux, désormais dans leur phase finale, portent sur les ultimes interventions techniques et structurelles indispensables avant la réouverture au public.

Dans une déclaration pour Le360, un responsable de l’Agence précise que la majorité des opérations engagées depuis décembre 2023 sont presque achevées, pour un budget global dépassant 12 millions de dirhams. «Ces interventions, menées jusqu’à 270 mètres de profondeur et sur une distance de près de 3 kilomètres, ont porté sur la consolidation des zones instables par des excavations minutieuses, l’aménagement et l’élargissement des passages intérieurs, ainsi que l’installation d’un système d’éclairage moderne respectant les spécificités du site» a-t-il souligné.

Lire aussi : Tourisme: quand les grottes de Bhalil près de Fès deviennent des maisons d’hôtes

La dernière étape concernera l’aménagement des abords de la grotte, l’amélioration des accès et la création d’un parking, le tout dans le respect des normes environnementales et du caractère géologique unique du lieu. Ce chantier s’inscrit dans la stratégie de valorisation du patrimoine naturel et touristique de la province de Taza, notamment en matière de tourisme de montagne et de spéléologie, tout en enrichissant l’offre culturelle, scientifique et historique du Maroc.

Avant sa fermeture, la grotte de Friouato attirait chaque année près de 10.000 visiteurs marocains et étrangers. Sa réouverture devrait permettre de renouer avec cet attrait, séduisant à la fois les amateurs de nature, les chercheurs et les passionnés de spéléologie, tout en insufflant une nouvelle dynamique touristique et économique à l’échelle régionale.

